5 jun 2019

Omar Montes no sabe que fuera de la isla de 'Supervivientes' le quedan las batallas más duras a las que hacer frente. No sólo por todo lo que ha dicho en Honduras sino también porque se le acumulan los problemas que incluso desconoce. Ahora le ha denunciado una bailarina de uno de sus videoclips.

"Que la denunciante realiza trabajos de bailarina y el día 27/03/2019 el representante del cantante Sr. Omar MONTES y el mismo, le pagarían 300 euros por ello", ratifica en la denuncia dicha causa de estafa. Omar graba un videoclip con una chica llamada Graciela con la que acuerda por WhatsApp que sea la protagonista del vídeo. Pero los pagos correspondientes por el uso de su imagen no llegaron.

Además de interponer una denuncia a Omar Montes, Graciela se ha molestado en hacerlo público a través de 'Sálvame' y ha dado todos los detalles del famoso intercambio de mensajes y por lo que realmente ha puesto la denuncia. "Lo estoy denunciando, porque yo realicé un trabajo para él, fui la protagonista de un videoclip suyo. Quedaron en pagarme ese día, un importe X y no se me pagó ese día. Entonces, al día siguiente, supuestamente, su representante me tenía que pagar y tampoco me pagó. Hasta ahora me han ido dando largas. Realmente súper poco para lo que tiene Omar, para todo lo que gana Omar. Serían 250 o 300 euros. Necesitaban el dinero de sus abuelos, que iban a hablar con sus abuelos, que la discográfica… ¡Bueno! 80 mil cosas", cuenta la bailarina que asegura que si su imagen no es pagada el videoclip no sale.

"Yo solo tengo las conversaciones de WhatsApp, pero no me hacen firmar ningún contrato de imagen ni nada. No, legal no es para nada. Si realmente ellos no me pagan, lo que me tienen que abonar, ese videoclip no va a salir. Y quiero que si yo invierto mi tiempo trabajando, quiero que se me pague. No voy de gratis a trabajar, ni él está haciendo de gratis todo lo que hace, ¿no?", cuenta sin saber muy bien cómo pueden ir las cosas así hechas ante la justicia. Omar tiene muchas cosas que explicar al respecto.

