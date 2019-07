10 jul 2019

Marta Roca y Chelo García Cortés se han vuelto a comprometer desde 'Supervivientes'. Sin embargo, sale a la luz una posible infidelidad de Marta que explicaría incluso su desprecio a Chelo por no irla a ver en el duro concurso que estaba viviendo. ¿Será (o no) cierto?

Las deudas económicas, la salud, las diferencias y la distancia han puesto a prueba en muchas ocasiones esta relación. Chelo ha demostrado desde Honduras que está más enamorada que nunca de Marta, y algunos llegan a considerar que es incluso tóxica la relación. Víctor Sandoval se atrevió a decir que Marta no estaba enamorada y que Chelo le permitía que viviese de su trabajo. Duras palabras que, cómo no, se han visto cuestionadas y enfrentadas por la propia Marta Roca.

Después de que la pareja de Chelo intentase calmar las aguas, rectificar y decir que ella sí que iba a ver a Chelo en 'Supervivientes' –no sabemos cuándo porque estaba nominada y no queda nada de concurso– la oportunidad ha pasado a la historia. Chelo ha sido expulsada y de hecho, ya está con ella en España. De repente, Kiko Hernández suelta un bombazo en 'Sálvame':

"Marta, ten cuidado. En esta publicidad también me ha llegado un mensaje de que te has relajado demasiado. Se te ha visto acompañada de gente, que te han grabado vídeos, que te han hecho fotografías y que a lo mejor le vamos a dar un disgusto a Chelo cuando vuelva", soltaba el colaborador dejando a sus compañeros y a la audiencia con la boca abierta.

"Esta persona que me dice que vive Castelldefels, me dice que ha pillado a Marta. Ha visto a Marta, la pareja de Chelo, ayer, en Cadaqués con otra mujer. Tengo fotos. "¿Kiko te interesa de lo que te hablo? Marta ha estado en Cadaqués con otra chica y le hice fotografías. Fue la semana del 25, cuando peor estaba Chelo García Cortés"", zanjaba leyendo los mensajes. Y, por si fuera poco Kiko cerraba después de las intervenciones de sus compañeros: "Me ha mandado un mensaje ahora y me dice que iban cogidas de la mano y que las fotografías que tiene se ve absolutamente todo".

