12 jul 2019

No es mentira. Isabel Pantoja vuelve a España. Tuvo que abandonar 'Supervivientes' pero al parecer no está dispuesta a abandonar los realities. Y, se ha comprometido. ¡Que sí! Ha pactado participar en 'GH Dúo'. Del dicho al hecho, hay un buen trecho, pero esperemos que no cambie de estrategia Pantoja en último momento.

En medio de uno de sus peores momentos de salud, Isabel Pantoja se ha visto obligada a sólo una semana del concurso a abandonar forzosamente. Después de sus amenazas de abandono, había sacado fuerzas suficientes para afrontar la recta final, pero los médicos consideraban incompatibles los cuidados que tiene que recibir con su participación en el concurso.

Eso sí, lo de formar parte de un reality le ha encantado. Por ello le ha prometido a Jorge Javier Vázquez que van a entrar juntos en 'GH Dúo'. Si en 'Supervivientes' consiguió olvidarse de las cámaras e hizo la mayor rajada de la historia sobre Alejandro Albalá, imagínate en 'GH' que, además, algunos consiguen estar como en casa.

"No puedo ocultar algo que acaba de suceder aquí en este plató, justo en este momento. Acaba de entrar la Pantoja con una de mis regidoras, Manuela. Y me dice: "Fíjate que es que ahora dice 'Gran Hermano'" y yo dije que lo que tenemos que hacer es entrar tú y yo a 'Gran Hermano Dúo'. ¿Y tú qué has hecho?", le decía finalmente a Isabel Pantoja que tenía una sonrisa de oreja a oreja.

"Dame la mano. Como concursantes. Dame la mano", le decía la Pantoja ante su pregunta. "¡No te rajes! ¡No te rajes!", le insistía. "Yo, no. Yo entro", decía Jorge Javier. Y es que lo que realmente preocupa es que sea la Pantoja la que va a aceptar las condiciones del concurso por encima de las suyas.

"Además, ten en cuenta que en 'GH Dúo' entran parejas que tienen diferencias que resolver. Nosotros", le decía mientras Isabel Pantoja asentía. "De enero a marzo del año que viene tengo poco que hacer. ¿Y tú?", le insistía Jorge Javier y la Pantoja muy rápida: "Entrar contigo en 'GH Dúo'".

