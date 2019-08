18 ago 2019 Kamila Barca

Cuánto le gusta a Cristina Pedroche revolucionar Instagram y hacer virales todas sus fotos y vídeos. Y olé por ella porque nos encanta. Esta vez ha sido una foto con Dabiz Muñoz, su marido, tocándole el pecho en la piscina que ha desatado todo tipo de comentarios. ¿Pero sabes qué se ha llevado más críticas? Cristina Pedroche que aprovechó uno de sus stories para contestarlas.

Desde sus increíbles posados en bikini, sus imposibles posturas en yoga hasta sus vídeos hablándole a un váter que responde la Pedroche ha conseguido tenernos igual de atentos que cuando esperamos su vestido de Nochevieja. Y es que cuando Pedroche sube una foto con Dabiz Muñoz solemos morirnos de amor y de risa a la vez y esta última no ha sido menos.

Su última foto supera a todas las demás porque no sólo es otro de sus posados en bikini sino que sale con Dabiz Muñoz agarrándole las tetas y haciendo de push up del sujetador: "¡He encontrado el perfecto push up!", escribe la presentadora junto a la imagen donde, cómo no, volvió a recibir una oleada de comentarios machistas y negativos pero sólo a ella y su físico.

Y no por la foto más 'hot' que han subido juntos ha tenido que defenderse sino porque sus 'haters' se han entretenido con su cara sin maquillaje y sus cejas. ¿En serio? En serio. Es por eso que la periodista grabó un story con un mensaje para todos ellos: "En la foto que acabo de subir algunos comentarios me dicen que estoy muy fea sin maquillar y que me depile las cejas. ¿Pero por qué? ¡Yo me veo divina!". ¡Pues claro que sí!

