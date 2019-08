24 ago 2019

No corren buenos tiempos para la periodista. Desde hace unas semanas, Laura Fa se muestra distante y dispersa ante las cámaras, perdiendo toda esa firmeza que siempre mostraba.

Y no sabemos si algo tendrá que ver con ello que protagonizara junto a Kiko Matamoros un durísimo enfrentamiento en el que el colaborador llegó a amenazarla con tomar medidas judiciales si seguía "exagerando" sobre su pasada lucha contra el cáncer, pero lo que sí sabemos es que Laura Fa no tiene buenas vibraciones con 'Sálvame'.

Así, la dirección del programa decidió reunirla con la coach Cristina Soria y Nuria Marín para analizar la evolución de Laura en sus años como colaboradora. ¡Y se abrió el cajón! "He puesto el freno de mano muchas veces porque me daba la sensación que pasaba una factura en el programa que no me apetecía, tanto profesional ni personal", confesaba Fa convencida de que en un segundo plano se ha sentido más cómoda. Y no solo eso, sino que había guerras en las que no le apetecía entrar.

¿Los motivos? No se fía del programa. Y ha sido la propia colaboradora quien ha confirmado que le genera mucha inseguridad. "Como no me fío, siempre estoy pendiente. Estoy viendo que esto va a acabar entre regulín y fatal. Estoy esperando por donde sale la historia", explicaba.

¿Terminará Laura Fa abandonando el plató de 'Sálvame'?

