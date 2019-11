21 nov 2019

No le ha durado la ilusión ni dos meses. A finales de septiembre, descubríamos que María Jesús Ruiz estaba de nuevo emparejada. El responsable de su felicidad se llamaba Curro y era quien se había encargado de mover sus redes sociales durante la participación de la modelo en 'GH Dúo'.

Sin embargo, la ex Miss España se ha dado un fuerte golpe contra la realidad. Su relación no era tan maravillosa como parecía. Al menos, de eso habla el hecho de que, aunque él lo niegue, todo apunte a que lleva 15 años casado. De hecho, Curro ha sido 'cazado' haciendo vida normal con su esposa.

Desde 'Sálvame' le mostraban las imágenes del hombre del que está enamorada, entrando con su mujer, Yoli, en su domicilio. "No puede ser", era lo único que le salía a María Jesús entre lágrimas. "Estoy tan decepcionada... hay algo de mí que no me lo creo", continuaba tras sentenciar que le parecía sospechoso que él nunca llevase la llave encima.

Por si fuera poco, dentro de este embrollo, la hermana de ella se ponía en contacto con Kiko Hernández para informarle, no solo de que Yoli y Curro no tienen la más mínima intención de separarse, sino que María Jesús sabía perfectamente la situación sentimental de este, algo que ella negaba desde el plató de Telecinco.