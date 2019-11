26 nov 2019

Estamos más que acostumbrados, pero no por ello nos parece menos romántico o bonito. Hace ya tiempo que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se dieron el 'sí, quiero' (y se lo vendieron a una revista). Era 2015 y ya, desde los comienzos de su relación, eran la pareja más azucarada de las redes sociales nacionales. Hoy (la celebración de su cuarto aniversario, aquí), no han perdido ni un ápice de esa esencial solo apta para los más golosos.

Lo han vuestro a demostrar. El cocinero compartía un pequeño vídeo en el que se le puede ver entrenando, corriendo. Al lado, en español y en inglés, una pequeña explicación de por qué dedica parte de su tiempo a esta disciplina a la que también ha enganchado a la presentadora.

"Correr es Puta Vida, correr me hace mejor... Muchos me preguntáis siempre por qué corro tanto, por qué me pongo esos retos tan difíciles... me preguntáis qué necesidad tengo de llevarme tan al límite y tomármelo tan en serio... Pues aquí tenéis muchas respuestas", se puede leer en esa introducción al 'clip'.

Entre los cientos de comentarios que ha cosechado la publicación al lado, encontramos, por supuesto, el de su mujer. "Eres un ejemplo en todo. ¡Cuánto te amo y qué suerte tenerte!", son las palabras de Pedroche que da la réplica con otro piropo para ella: "¡Ay! ¡Mi todo, mi equipo, mi alegría y mi motor! Love you forever".

Dabiz y Cristina, además de lanzar estos mensajes románticos, están ya en plena cuenta atrás para lo que para ellos es una de las grandes citas: las Campanadas. Desde hace ya unos años, ella es el gran reclamo de Atresmedia. Él, la acompaña, entre bambalinas. Porque, efectivamente, se han convertido en un equipo.