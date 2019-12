5 dic 2019

La actualidad del mundo del corazón en los últimos siete días ha estado marcada, con permiso de Malú y la confirmación de su embarazo, por las informaciones sobre unas fotos de Cayetano Rivera, en compañía de una amiga, que ayer veían la luz en la portada de la revista 'Semana', donde no se hacían juicios de valor: tan solo se ofrecía el material al público.

Cuando el pasado viernes a Kiko Matamoros se le escapó el nombre del torero en el plató de 'Sálvame', Cayetano emitió un comunicado en el que ponía de manifiesto que iba a emprender medidas legales. Una idea en la que incidió ayer, a su llegada a Barajas, y con las imágenes ya en los puntos de venta.

Pero, ¿qué medidas legales puede tomar y qué puede sacar de todo esto? Es 'El Confidencial' quien ofrece los detalles de cómo podría obrar y hasta dónde podría llegar el torero en sus intenciones de que la Justicia actúe y poder limpiar su imagen y restañar un honor que, tal y como repetía ayer, se ha visto dañado. Por no hablar del sufrimiento que todo este episodio está causando a su familia, principalmente a su mujer, Eva González.

En el caso de la revista, parece que las acciones que podrá emprender serán de menor calado. Sobre todo, porque el titular habla de una "amiga" (a la que puedes conocer pinchando aquí) y, en ningún momento, se hacen especulaciones que vayan más allá de la objetividad de la descripción de las instantáneas que, aunque no estén firmadas, han sido realizadas por el fotógrafo inglés Greg Brennan. Al no haber juicios de valor, la baza del torero sería interponer una demanda civil por vulneración ilegítima al derecho a la propia imagen.

Cayetano tendría que ampararse en que no hay hecho noticioso en que dos personas, ya sea una de mayor o menor relevancia pública, queden para tomar un café. Al no haber una información que sea de utilidad para la opinión pública, podría esgrimir el daño moral como excusa para tratar de sacar una indemnización por parte de la cabecera. En caso de ser aceptada, pasaría al Tribunal Supremo donde, tras la sentencia firme, tan solo cabría recurso extraordinario, que se pasaría al Tribunal Consititucional y, de no haber una solución aceptadas por ambas partes, podía llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En el caso de 'Sálvame', Rivera podría tener más vías. O, al menos, más opciones de llevarse un puñado de euros a su cuenta corriente. Ahí, hay tres agentes contra los que podría ir: el propio programa, Kiko Matamoros y el editor del mismo, en este caso, Mediaset España. Aunque, al haber una responsabilidad solidaria, podría resolverse con una única demanda en la que queden aglutinadas las peticiones a las tres partes implicadas.

En el caso del espacio de Telecinco, al heberse especulado con la teoría de la infidelidad y haber pronunciado el nombre del hijo de Carmina Ordóñez con claridad, estaríamos ante una intromisión ilegítima en su derecho al honor, que puede afectar a su fama, haciendo mella en la misma y en la imagen que la gente pudiera tener de él. Aquí la indemnización podría ser más golosa, teniendo en cuenta que 'Sálvame' hace una audiencia diaria media de 2 millones de espectadores y que la máxima indemnización otorgada por la Justicia por un caso similiar, ascendió a los 300.000 euros.

Eso sí, el camino sería largo: hasta cinco años podría tardar Cayetano hasta llegar al recurso de casación firmado por el Supremo. Aunque parece que, en estos momentos, paciencia es lo que le sobra. Esperará lo que sea necesario con el único fin de hacer justicia con un tema que le tiene cabreado, pero también muy afectado.