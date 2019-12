29 dic 2019

Está siendo un momento muy complicado para Chiqui, que hace unos días confesó la ruptura de su matrimonio tras diez años con Borja y dos hijas en común. "Por el bien de mis hijas y el mío", dijo en ese momento.

Ahora, la exconcursante de 'GH' ha decidido sentarse en 'Sábado Deluxe' para contar cuáles han sido los verdaderos motivos que le han llevado a tomar esta decisión, unos motivos que han sorprendido a más de uno por la dureza de sus palabras.

Según ha relatado Chiqui, los últimos cinco años de su matrimonio han sido un "infierno". Actualmente se encuentra en tratamiento psicológico después de haber decidido, el pasado 13 de octubre, poner punto y final a su historia. No voy a relatar lo que pasó, es muy fuerte. He tenido miedo tanto por mí como por mis hijas", confesó, visiblemente afectada.

La relación de Chiqui y Borja ha sufrido varios altibajos en estos diez años, algunos han sido públicos, pero a vista de todos siempre ha parecido que la pareja ha sido capaz de superar cualquier crisis poniendo su amor por delante. Al parecer, no todo ha sido así. Según ha confesado, llevaban más de dos años sin mantener relaciones íntimas y su marido "no se hacía responsable de las niñas ni de la casa ni nada, se pasaba 16 horas delante del ordenador y me tenía terminantemente prohibido entrar en el cuarto donde él estaba con el ordenador".

A pesar de intentar aguantar por sus hijas, la exgran hermana se ha dado cuenta del error que estaba cometiendo: "No podía salir, se metía incluso con mi físico, el día que me puse de parto de mi segunda hija estaba con el ordenador y yo con contracciones y ni me preguntaba cómo estaba... Ahora me dicen que tenía una venda en los ojos... No sé... No hay que aguantar ni tolerar nada, ni por los hijos no es bien para ellos. La gente no cambia por mucho que te lo digan".