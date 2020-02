25 feb 2020

Ayer, Susana Molina cumplía 30 años. Una cifra redonda que invitaba a una celebración por todo lo alto. A ello se puso. Unos días antes, aprovechando el fin de semana, la 'influencer' que saltó a la fama de la mano de 'La isla de las tentaciones' (todas las parejas que rompieron al volver del programa), organizó un fiestón para festejar con sus amigos la llegada de una nueva década para ella.

Sin embargo, lo que tenía que ser un día de alegría y diversión, terminó con un pequeño percance y la protagonista del evento sufriendo un accidente que le ha dejado varios moratones a modo de heridas de guerra. Porque sufrió un traspiés y terminó cayéndose escaleras abajo...

"Bueno, la película es que me caí por las escaleras, ahora os enseño algún vídeo de los moratones. En el momento no me dolía nada, pero al día siguiente no me podía mover", ha explicado en sus 'stories' de Instagram antes de mostrar otra grabación en la que se puede ver las señales de los golpes sufridos con los peldaños.

En esa fiesta estaba presente alguien a quien no esperábamos: Luis Cepeda. De hecho, las fotos que demostraban la presencia del cantante provocaban que se encendieran los rumores de un posible 'affaire' entre este y Susana tras la ruptura definitiva de con Gonzalo Montoya. Algo sobre lo que no se ha pronunciado ninguno de los dos.