20 mar 2020

El pasado 21 de enero, Toñi Moreno daba a luz a su hija, Lola. La presentadora cumplía así uno de los grandes sueños de su vida: ser madre. Durante estos dos meses, nos ha mostrado alguna que otra estampa de su rutina con la pequeña en sus redes sociales. Además, desde que la niña revolucionó su vida, le ha dado tiempo a reincorporarse al trabajo y a abrir un canal en Mtmad.

Ha sido precisamente en esta plataforma donde ha desvelado que ha tomado una decisión para ponerse en forma y terminar con ciertos dolores recurrentes que padece desde hace un tiempo. Toñi ha contratado un entrenador personal. No uno cualquiera, sino a Álex Guita, uno de los profesionales más de moda entre 'influencers' y famosos en general.

"Hoy empieza realmente mi reto 'Dos vidas'. Quiero cambiar mis hábitos, aprender a comer sano, incorporar el deporte como parte de mi rutina... y recuperar la Salud. Nunca es tarde para marcarte nuevas metas, y hoy comienzo a caminar para tener calidad de vida", explica en su cuenta de Instagram, en un vídeo colgado en sus 'stories', la presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Quiero hacer deporte con mi hija cuando crezca, y que tenga una madre ágil. Sé que lo voy a conseguir porque voy a poner todo de mi parte. Os invito a que me acompañéis y si os apetece, hagáis el reto conmigo. Contaré cada paso en Mtmad", añade antes de rematar. PD: lo hago por aquí porque si no me comprometo públicamente, sé que me faltará voluntad".

A sus 27 años, Guita es uno de los nombres de referencia en el mundo 'fitness' en España en estos momentos. En estos días de confinamiento, es de los que se ha sumado a ofrecer en los directos de Instagram ejercicios y entrenamientos de cardio y estiramientos para hacer más ameno el confinamiento. Su precio ronda los 60 euros la sesión.