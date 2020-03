24 mar 2020

Dicen que, cuando el río suena, agua lleva. Y aunque no la totalidad de los casos esa máxima se cumple, lo cierto es que en el de la relación de Susana Molina y Luis Cepeda, parece ser así. Al menos, eso es lo que asegura el ex de ella, Gonzalo Montoya, que tras enzarzarse con el cantante días atrás en Twitter, ha revelado que, efectivamente, 'habemus' romance.

Era este fin de semana, en 'Viva la vida' (espacio en el que sigue colaborando a pesar de que no puede trasladarse hasta Madrid porque no tiene dónde quedarse a dormir en medio de la crisis sanitaria), donde Gonzalo aseguraba que, efectivamente, entre Susana y Cepeda hay algo más que una bonita amistad.

"Por las fuentes que tengo, que son bastante cercanas, sí que tienen una relación", sentenciaba ante los telespectadores del programa que presenta Emma García. "Ojalá que sean súper felices", añadía antes de pronunciarse sobre esa polémica en Twitter a la que nos referíamos: "Si yo creo que este chico no es más guapo que yo… ¿por qué las redes se incendian?".

Montoya, al que ya vimos hundido en televisión tras romper con Susana, ya se había pronunciado sobre el romance en su canal de Mtmad: "No me gusta para ella. Me agrada porque soy más guapo que él, pero me da pena que este chico se haga famoso por las chicas con las que está como Aitana o Susana y no por lo mal que canta. No es rencor hacia él pero pienso que Susana podría estar con alguien mejor".

"Yo quiero luchar por ser feliz y la gente es muy pesada al restregarme que está con Cepeda. ¡Me da igual! Que sea feliz con quien quiera", añadía. Unas palabras que suenan a que no le hace ninguna gracia ver a la que fue la mujer de su vida en brazos de otro hombre.