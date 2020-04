5 abr 2020

Dentro de los grupos de riesgo que deben tener mayores cautelas para no contagiarse con el coronavirus, se encuentran las embarazadas. Y en el panorama 'celebrity' nacional, tenemos un buen puñado de ellos que, además, nos están mostrando cómo llevan la cuarentena y los gestos solidarios que han decidido emprender para frenar la pandemia. Empezando por Pilar Rubio que, junto a su marido, Sergio Ramos, impulsaban una campaña junto a Unicef para traer material médico a Madrid.

Además, la presentadora, que espera su cuarto hijo junto al central sevillano del Real Madrid, da cuenta en su Instagram de las actividades con las que mantiene entretenidos a sus pequeños, y también de todas esas actividades físicas que no piensa dejar de lado por nada del mundo. Ya lo hizo en otros embarazos.

Aunque, sin duda, lo mejor que nos ha mostrado en estas semanas es un vídeo en el que nos enseña cómo mantener una buena postura para que nuestro cuerpo no sufra. No estamos acostumbrados al teletrabajo ni a pasar tantas horas seguidas en casa, así que, la higiene postural (más aún en su estado de gestación) es esencial para evitar dolores musculares.

Otra que se ha sumado a la ola de solidaridad en las redes sociales, y que también espera bebé para los próximos meses, es Malú. En su caso, será el primero. La cantante, a la que no le gusta dar demasiados detalles de su vida privada, estos días se ha animado a charlas con "mi gente", como se refiere a su legión de seguidores.

La artista advertía que está siendo extremadamente cuidadosa para que el Covid-19 no llegue a su vida ni a la de ese bebé que viene en camino. También que se le está yendo de las manos el tema de la comida, una de las tentaciones más complicadas de hacer frente durante el aislamiento. Y, además, mostraba una campaña a la que se ha adherido para ayudar en esta lucha global contra el virus.

La iniciativa a la que apoya Malú ha sido impulsada por el doctor Buenaventura Clotet, que investiga a contrarreloj para encontrar la cura contra la enfermedad. Su nuera, Natalia Sánchez, también espera bebé (el segundo en su caso). Por supuesto, no ha dudado en darle visibilidad en las redes sociales. Tampoco a su 30 cumpleaños, que ha pillado en aislamiento.

La actriz ha reflexionado sobre esta situación desde su encierro: "Tenía muchos planes para este día, para esta foto, para mi entrada a los 30, pero la vida nunca deja de sorprenderte y enseñarte cada día", se puede leer en ese texto que acompaña con una imagen de su hija mayor. Sí, su cuarentena la pasa entre los cuidados mientras su tripa crece y haciéndole ver a esa niña, que pronto serán dos. Y muestra la original tarta que se ha sacado de la manga para celebrar que suma un año más: con tortitas de arroz y chocolate.

Elena Tablada se ha puesto más profunda. La diseñadora, que ha mostrado varias imágenes con la barriga, en avanzado estado ya, en Instagram, ha escrito en su última publicación: "En medio de la oscuridad tenemos siempre que encontrar la luz... Sé que en estos momentos hay muchas mujeres como yo, embarazadas y, como es mi caso, muy avanzadas. La incertidumbre es nuestro mayor enemigo ahora mismo".

Y lanza una batería de preguntas que se agolpan en su cabeza mientras espera a su segunda niña, la primera junto a Javier Ungría: "¿Acabará esto Antes de dar a luz? ¿Cómo será mi parto? ¿Afectará en algo a mi bebé? ¿Podré darle el pecho? ¿Ponérmela piel con piel?". Y continúa: "Infinidad de preguntas que no consigo respuesta y esto me roba La Paz. Pero respuestas inmediatas no me permiten preguntarme cosas tan bonitas como, ¿cómo será nuestro encuentro? ¿A quien se parecerá? Solo se que confío a ciegas en el plan que tiene Dios y la existencia para cada uno de nosotros... me pongo en sus manos y confío en ellos que me han permitido darle vida a este bebé que tengo dentro".

Candela Serrat ha optado por pasar el tiempo ejercitándose junto a su marido y padre de esta criatura en camino, Daniel Muriel. Y de aprovechar la foto en la que demuestra que sigue manteniéndose en forma, para recordarnos que hay que mantener una buena higiene: "Be WATER MY FRIEND... y bebe mucha water... y lávate bien con water y jabón...".