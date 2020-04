6 abr 2020

Parecía que el instinto maternal de Kim Kardashian no tenía límites, pero los tiene. Ha sido ella misma la que se ha dado cuenta de ello, Claro, que pasar la cuarentena con nada menos que cuatro niños encerrados entre las cuatro paredes de casa, intentando hacerles entender que hay una enfermedad que nos imposibilita seguir con nuestras rutinas, no es una tarea fácil.

Ha sido en las redes sociales donde ha anunciado que, en estas semanas, ha tomado una determinación: "Estar en casa con cuatro hijos es realmente duro. Si alguna vez pensé en un quito hijo está totalmente descartado ahora". Vamos, que se le está haciendo un poquito cuesta arriba lidiar con todos ellos.

Aunque Kim también ha sido capaz de encontrar la parte positiva a esta situación: "Me encanta este tiempo porque viajamos tanto regularmente en nuestra vida que esto está siendo excelente. La unión familiar es parte de todo: vamos a caminar fuera y hemos visto todas las películas que os podéis imaginar".

Aunque, a decir verdad, tampoco ha echado el freno del todo, porque ella misma confesó hace unos días, en una entrevista con Jimmy Fallon, que su familia y ella, cada uno en su casa, están grabando con sus propios móviles el capítulo final de la temporada 18 de 'Keep Up With the Kardashians'.

Eso si, la incógnita que aún no ha quedado despejada y si Kourtney cumplirá con el remate final de la misma, ya que la temporada empezaba con una pelea entre Kim y ella (con patadas y puñetazos incluidos), que llevaba a Kourtney a emitir un comunicado para anunciar que dejaba el programa.