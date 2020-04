15 abr 2020

Seguramente, los fieles de 'Gran Hermano' se han preguntado en más de una ocasión en qué invierten los ganadores, que entran en Guadalix de la Sierra siendo ánimos y salen como rostros televisivos, Es el caso de Susana Molina (el problema de salud que le trajo de cabeza), aunque, tras el 'boom' de su victoria en la edición 14 del 'reality', cayó en el olvido del espectador.

Hasta ahora, cuando 'La isla de las tentaciones' (todas las parejas que rompieron tras su paso por el programa) la ha rescatado y puesto de nuevo en la órbita mediática. Tanto que es uno de las decenas de rostros nacionales que cuentan con su espacio en Mtmad y que, en estos días de confinamiento, se están poniendo a merced de las preguntas de sus seguidores para saciar la sed de sus dudas.

Susana no ha tenido inconveniente en indicar en qué se gastó el dinero del premio percibido como ganadora de 'GH 14': "Me lo gasté en vivir el primer año que me vine a Madrid". Tenía 22 años y se le abría un mundo de posibilidades, aunque terminó por regresar a Sevilla (donde, recordemos, abrió un negocio de estética junto a Anabel Pantoja, que echaba el cierre hace un par de meses).

"Cuando salí de 'Gran Hermano' nos vinimos a Madrid y no me gustó el círculo en el que nos movíamos, estuve fatal. No salía de casa, no hacía nada. Ese año tiré de los ahorros, me compré un coche...". explica, usando ese plural detrás del que se encuentra su ex, Gonzalo Montoya.

Sobre él, con quien terminó precisamente tras la infidelidad (de ella) en 'La isla de las tentaciones', también se ha manifestado en esta especie de confesión a cámara: "Evidentemente, le quiero pero no como pareja".