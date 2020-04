21 abr 2020

El pasado miércoles, en unas declaraciones concedidas a la revista 'Hola', Chenoa indicaba que su boda con Miguel Sánchez Encinas, prevista para el próximo junio, se encontraba "en pausa". Sin embargo, ayer la cantante, que entraba en directo en 'Espejo Público', se mostraba mucho más realista con el punto en el que se encuentra esa celebración.

"Estamos en pausa. Yo creo que al final vamos a tener que aplazar, evidentemente, por todo lo que hay", le contaba a Susanna Griso a modo más de desahogo que de otra cosa. "Yo quiero hacerlo bien. La prisa y la ilusión están, pero hay que ser prudente. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que esto va un poco al día", reconocía la artista ante la audiencia de Antena 3.

Pero Chenoa, a la que hemos visto ejercitarse en el salón de su casa durante este encierro (lo ha mostrado, con naturalidad en las redes sociales, presumiendo de unos abdominales de acero), ha sacado una lectura de todo esto que tiene que ver con su relación de pareja: "Estando con Miguel durante el confinamiento me he dado cuenta de que sí quiero casarme con él, más que nunca, vamos".

Una auténtica declaración de amor y de intenciones que daba paso a un tema más banal: ese corte de pelo que se ha realizado en casa, sumándose a la larga lista de famosas que se han visto en la obligación de ejercer de peluqueras en medio de la crisis.

"Me corté el pelo en directo porque no podía más con el largo, no podía arreglármelo. Y luego me intenté hacer un tinte, pero me quedó fatal. Luego lo intenté hacer otra vez y me ha salido bien, así que estoy muy contenta", explicaba antes de dejar claro que "lo de cortarme el pelo yo misma me lo hago desde pequeña. Si me queda mal no pasa nada porque en realidad es también por jugar, por pasármelo bien".