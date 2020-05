3 may 2020

Compartir en google plus

A principios de semana, Alfonso Merlos reaparecía ante las cámaras de televisión en medio de su escándalo con Marta López y Alexia Rivas de por medio. Por la mañana del pasado lunes, se sentaba en 'El programa de Ana Rosa' para afrontar su intervención en la tertulia política, pero acababa por hablar del gran tema de actualidad que cargaba en sus espaldas. Por la tarde, le tocaba cumplir en 'Cuatro al día'. Y lo hacía.

Lo que no se esperaba es que, una vez rematada su jornada, le fuesen a abordar en ese mismo plató para que tuviera un tenso cara a cara con la mujer con la que ha compartido los últimos meses de su vida. Era Jorge Javier Vázquez quien llevaba de la mano a Marta hasta ese punto y forzaba ese encuentro del que Merlos huía como podía mientras el presentador, micrófono en mano, le perseguía por los pasillos de Mediaset.

Momento del cara a cara forzado entre Alfonso Merlos y Marta López. pinit

En medio de todo ese jaleo, el encargado de salir a defender a Alfonso era Risto Mejide, que no veía normal la encerrona en la que habían metido al periodista. Risto cargaba contra 'Cuatro al día' por haber permitido la encerrona, pero se detenía en Jorge Javier para atizarle, rescatando una vieja enemistad entre ambos pesos pesados de Fuencarral.

"Luego está 'Sálvame', que lo presenta el irreductible Jorge Javier Vázquez. Y quizá éste es el programa con el tipo con menos talento que podéis encontrar en esta franja. Siempre he dicho que mi ego extiende cheques que mi talento no puede pagar", eran esas palabras con las que se ponía de manifiesto que las heridas del pasado están lejos de cerrarse.

Pero, tras escuchar (o leer) esta 'pullita', quizás convenga refrescar la memoria y recordar a dónde se remonta este pique entre ambos. Era verano de 2018 y, durante las grabaciones de 'Got Talent', se produjo un roce con ellos que terminó con Jorge Javier abandonando el proyecto. Y si bien desde Telecinco se achacó a problemas de agenda de este, lo cierto es que se han lanzado algún que otro dardo sostiene la teoría de que, ese día, se abrió una brecha difícilmente salvable entre ambos.

En una entrevista posterior a ese enfrentamiento, Jorge dijo que se hablaban, pero que era algo que podía cambiar en cinco minutos. No se quedó ahí, sino que sentenció: "Lo que pasa es que yo he tenido mucha paciencia. A veces hablo demasiado, me tendría que coser la boca". Preguntado por esto, y por alusiones, Mejide respondió: "Pues voy por hilo y aguja".

Y si bien parece que el tono era de broma, no hay que olvidar que, durante el tiempo que compartieron mesa como parte del jurado del 'talent', las diferencia de criterio entre ellos hacían que saltaran chispas con más frecuencia de la deseada, poniendo en medio del fuego cruzado a dos víctimas colaterales como eran sus compañeras Eva Hache y Edurne.

Lo cierto es que, con sus palabras, Risto no ha hecho sino avivar un fuego que parecía estar en unas ascuas a punto de extinguirse. ¿Habrá réplica del presentador de 'Sálvame'? Porque, antes o después, le va a caer la pregunta y no dudamos en que responderá. Como siempre hace.