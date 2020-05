18 may 2020

Que a Gloria Camila (su pérdida de peso durante la cuarentena) no le hizo nada de gracia la llegada de Ana María Aldón (su cambio de look en el 'reality' a cambio de comida) a la vida familiar, no es ningún secreto. De hecho, uno de los que se ha encargado de sacar a la luz los roces entre ambas mujeres de la vida de José Ortega Cano ha sido Kiko Jiménez, ex de la primera de ellas. Unos problemas entre ellas que no habían sido confirmados por ninguna de las dos partes hasta el momento.

Sin embargo, la mujer del diestro se ha sincerado en la isla, asegurando que su entrada en cada de José Ortega Cano no fue recibida con honores, sino más bien con un halo de celos a los que tuvo que enfrentarse como buenamente pudo. Ha sido en una conversación en la isla de 'Supervivientes 2020' donde se ha abierto sobre el asunto. Aunque sin saber que estaba dando la razón a Kiko, ya que este lo descubría hace unos días, con ella en Honduras.

"Era la princesa de la casa, su padre era para ella.... A ninguna niña le podría haber sentado bien. Me quedé embarazada a los tres meses, es que es muy fuerte", empezaba ese relato la diseñadora, que tampoco sabe que su marido, tal y como aseguraba en las páginas de 'Hoy Corazón' esta semana, estaría dispuesto a ser padre de nuevo junto a ella.

"Pero ahora no tengo ningún problema con ella, ella me quiere y me respeta mucho, tanto que está en el plató defendiéndome", añadía Ana María, que también es ajena a que el papel de Gloria como defensora ha sido puesto en tela de juicio porque tiende más a posicionarse del lado de Rocío Flores, su sobrina, que del de la mujer por la que debería sacar las garras.

Jiménez sentenció sobre este extremo en 'Sábado Deluxe' que "Gloria Camila siempre ha estado recelosa de Ana María Aldón, lo que pasa es que es mucho marketing poner ahí a la hija de Ortega Cano", añadiendo que "son unos hipócritas'.