2 jun 2020

El día que se les comunicó a los supervivientes cómo era la situación en España por la pandemia, a Rocío Flores le dio un ataque de ansiedad. Sabía que en casa de su padre, todo estaba en orden. La angustia se le provocaba la incertidumbre ante la posibilidad de que su madre (la respuesta a la felicitación de cumpleaños que le envió su hija) o su entorno no estuvieran bien. Porque, a pesar de que llevan ocho años sin tener relación, no deja de ser su madre. Y ella, su hija.

Lara Álvarez, para tranquilizar a la joven, le prometió que iba a hacer todo lo posible para hacerle llegar un mensaje de Carrasco. No lo consiguió. Y ahora sabemos los pormenores de la intrahistoria de ese intento de poner en contacto a madre e hija, aunque fuese a través de un intermediario, y que no llegó a ejecutarse.

Ha sido Antonio David Flores quien ha sacado a la luz esos pormenores, defendiendo que su hija haya intentado llamar la atención de su exmujer, y convencido de que, cuando salga de 'Supervivientes', una de las primeras cosas que hará la joven será marcar el teléfono de Carrasco.

Reproducir Antonio David Flores durante la exposición de este asunto en 'Sálvame'. Pincha sobre la foto para ver el antes y el después de los presentadores y colaboradores del programa.

Este empezaba advirtiendo en 'Sálvame' que "le dije a mi hija que no se preocupara, que yo no iba a hablar de su madre y lo voy a seguir manteniendo, pero os digo una cosa: es muy difícil". Antonio David hacía una pausa para seguir e intentar explicarse de la manera más suave posible: "Es difícil cuando intentan tapar una realidad, intentan defender lo indefendible, estar en la otra parte y estar callado es muy difícil".

Harto de las acusaciones que se han vertido sobre él, se defendía lanzando una ofensiva: "Ahora lo fácil es que yo sea el responsable de todo pero que les pregunten si es Fidel Albiac la persona que influye a Rocío Carrasco". Y le lanzaba un dardo a esta última, muy contundente: "Después de todo lo que ha hecho mi hija antes y durante el concurso, si su madre no levanta el teléfono para hablar me parece algo terrible. De todas formas, sé que en cuanto acabe el concurso Rocío va a llamar a su madre".

Era entonces cuando Antonio David destapaba cómo a Carrasco se le puso sobre la mesa la posibilidad de comunicarse con su hija en privado, y lo rechazó: "Cuando Rocío quiere conocer cómo está su madre por lo del coronavirus hay una persona que me da su palabra de que le va a facilitar un teléfono de Honduras para que, en privado, Rocío Carrasco, comunique que en su casa está todo bien… y no se ha puesto en contacto. No estamos hablando de públicamente, estamos hablando de algo privado y a través de un intermediario".