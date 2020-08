9 ago 2020

Han pasado ya varios meses desde que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaran su intención de desvincularse de la familia real. Poco a poco la pareja ha ido encontrando su lugar en su nueva vida en Estados Unidos y dedicándose a lo que más les gusta.

Por el momento, son varios los proyectos que Meghan tiene por delante, como volver al cine o el lanzamiento de una fundación benéfica, pero también tiene confirmada una próxima aparición pública. Será el próximo 14 de agosto y lo hará como entrevistadora en el evento online que celebra la organización The 19th, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres, en particular a aquellas desatendidas o no representadas en los medios estadounidenses.

También el príncipe Harry ha decidido utilizar su posición para dar visibilidad a temas como la justicia racial, la responsabilidad de las empresas en la salud colectiva o los derechos civiles. Para ello, el duque de Sussex ha escrito un artículo en la revista de negocios estadounidense 'Fast Company'.

"Hace poco más de cuatro semanas, mi esposa y yo comenzamos a llamar a líderes empresariales, directores de grandes corporaciones y directores de marketing de marcas y organizaciones que todos usamos en nuestra vida diaria. Nuestro mensaje fue claro: el panorama digital no está bien y las empresas como la suya tienen la oportunidad de reconsiderar su papel en la financiación y el apoyo a las plataformas en línea que han contribuido, avivado y creado las condiciones para una crisis de odio, una crisis de salud y una crisis de la verdad", escribe Harry