30 ago 2020

Ha sido uno de los temas de conversación de la semana. Hace unos días, se aseguraba en 'Sálvame' que Sofía Suescun estaba teniendo un contacto más que sospechoso con un conocido futbolista de Primera División. Su pareja, Kiko Jiménez, en plató en ese momento, la defendía. Sostenía que la historia era cosa del pasado y que, además, la navarra estaba tratando por todos los medios que este dejara de ponerse en contacto con ella.

Ahí no quedaba la cosa, porque el programa se ponía en contacto con dos de sus ex, Hugo Paz y Alejandro Albalá, que corroboraban que a este le gustaba en exceso relacionarse con deportistas de este campo, llegando a sostener que ella misma se había puesto el sobrenombre de 'la representante' y que sus contactos traspasaban nuestras fronteras, hasta la liga inglesa.

El viernes, 'Sálvame' conseguía un cara a cara entre Kiko y Alejandro. Un encuentro en plató marcado por la tensión y donde ambos defendieron con fuerza los argumentos que llevaban. Unas posturas que ya habían quedado claras días atrás, pero que quisieron exponer de nuevo ante la audiencia.

Albalá reconocía en una entrevista previa tener detalles sobre esos encuentros tan concretos como dónde o cuándo se había producido. Kiko se revolvía: "Eres un machista contando cosas completamente falsas". Alejandro, que había asegurado que Jiménez era conocedor de todo este lío de Sofía, daba un paso atrás: "Yo no sé si tú eres consciente o no".

Eso sí, tras esa aclaración regresaba a la carga: "Si sé que si Sofía tiene oportunidad de estar con un futbolista a este le da una patada. Ella quiere ser una Georgina Rodríguez". Además, añade que cuando todavía tenía relación con Suescun esta "me enseñó en su habitación en Pamplona me enseñó mensajes con un futbolista del Madrid". Añadía que, si la cosa no llegó a más, fue porque "la otra persona no le interesa este estilo de chica porque igual lleva una vida muy expuesta".

Por si todo esto fuera poco, Albalá incidía en otra historia polémica de todas las que ha protagonizado Sofía en estos años desde que la conociéramos de la mano de 'GH': la de su relación con Kiko Matamoros (que ellos siempre negaron en público). "El hermano de Sofía era el chófer de Kiko Matamoros y también le podéis preguntar a quién llevaba o no llevaba al hotel donde vivía Kiko", ponía sobre la mesa otro de los temas que sacaban de sus casillas al de Linares.

Jiménez se hartaba y ponía en cuestión la hombría del ex de su actual pareja: "Yo traigo una prueba de Albalá que se dedicaba a peinar a Sofía mientras se dedicaba, 24 horas, a hablar de su relación. La peinaba porque no sabía hacer otra cosa que sacarla de paseo porque no la complacía como mujer".

"Lo que le pasa es que tiene muchas demandas y está intentando ponerme a mí uno a ver si rasca algo", era el último ataque de Alejandro, ante el que Kiko reaccionaba para tener la última palabra en este lío: "Esto ya está en manos de mi abogado, porque dices que Sofía todavía mantiene relaciones con futbolistas con mi consentimiento".