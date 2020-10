31 oct 2020

Ha pasado ya más de un año desde que David Bisbal y Elena Tablada llegaran hasta los juzgados para regular la privacidad de su hija Ella en las redes sociales, una cuestión que les llevó años de disputas y de tensiones que también afectaban a Rosanna Zanetti, actual pareja de Bisbal y madre de sus dos hijos. Pero el cajón ha vuelto a abrirse y de una forma tan sutil que nunca nos hubiéramos imaginado.

Atrás quedaron las pullitas en televisión. Ahora lo que se lleva son las indirectas, y así lo ha hecho Tablada. Todo ha comenzado tras la publicación de una fotografía de Zanetti en Instagram publicitando una marca de carritos para bebés que ha sido muy criticada. Especialmente por una usuaria que ha escrito el comentario detonador.

"Vaya vaya luego se dice no le gusta comercializar con los niños. Ojo que yo lo veo lo más natural del mundo pero entonces por qué criticar a Elena si ella también lo hace con biberones o ropita bebe", comentaba. Pero no todo queda ahí. La polémica se ha desatado al recibir un me gusta directo de Elena, en la que deja muy clara su postura: piensa exactamente lo mismo.

Tras esto, la venelozana y autora de la imagen no se ha quedado en silencio. Ha contestado el mensaje haciendo alusión directamente al gesto que ha tenido Elena.

"No se si hiciste el comentario con mala intención o no, pero tú manera de redactar es contradictoria. Lo que si me parece malintencionado es que justo la persona que mencionas en tu comentario (mencionas su nombre más no su cuenta) no me sigue y viene a stalkear/cotillear y darle like a tu comentario. Es muy raro. Son ganas de alimentar conflictos de una manera muy baja y cobarde. Pero imagino que a algun@s les trae cuenta", comentaba.

"Ni siquiera a días de yo dar a luz dejan la mala vibra y acciones, eso dice mucho de ell@s. Espero que luego ni digan que fue otro “error del Community Manager", ha sentenciado Rosanna Zanetti. ¿Cuál será el próximo paso de ambas?