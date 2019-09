8 sep 2019

La amistad entre Meghan Markle y Serena Williams es más que evidente. La tenista fue una de las invitadas a su boda con el príncipe Harry y ahora es ella la que ha estado apoyando a Serena en su último 'grand slam'. Y es que Meghan ha dejado a baby Sussex en casa con su padre y ha acudido a ver s su amiga a la final femenina del US Open de tenis. Hacía mucho que no veíamos a Meghan Markle -la última vez fue en el estreno de 'El rey león' en Londres- y lo hemos hecho más guapa que nunca, con un look de sport pero impecable cuyo protagonista ha sido un vestido vaquero que ya ha agotado existencias. Y es que todas quieren vestir como ella.

Meghan Markle con un vestido vaquero con cinturón en la final femenina del US Open. pinit gtres

Se trata de un vestido midi de tejido vaquero, en un tono denim oscuro, con detalles de bolsillos en los frontales. Los botones son automáticos y tiene un cinturón del mismo tejido. Un corte que afina la silueta de la duquesa y demuestra que ha recuperado su figura después de dar a luz. Es un vestido de la firma J. Crew que ya está agotadísimo, como pasa con todo lo que lleva Meghan.

Este es el vestido de la firma J.Crew que ha llevado Meghan Markle y que ya está agotado. pinit j.crew

Meghan lo ha combinado con una chaqueta de punto de la misma firma en color gris claro, unas gafas de sol de estilo aviador firmadas por Victoria Bechkam y unas discretas joyas, pulsera, anillo y pendientes, además de una cadena con dos colgantes.

La duquesa de Sussex no es muy dada allevar grandes piezas de joyería y suele apostar por elementos discretos, como hizo para este look. pinit gtres

No es la primera vez que Meghan lleva un vestido vaquero pero esta vez lo ha hecho en el momento justo porque los vestidos de este tejido van a ser una de las tendencias del otoño. Y aunque no podamos tener el de Meghan, seguro que encontramos uno muy parecido en nuestras firmas favoritas de low cost.