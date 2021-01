27 ene 2021

Después del parón navideño y del paso de Filomena, la agenda de la Reina retoma su normalidad habitual. De momento, 2021 había arrancado con pleno de aciertos en cuanto a looks se refiere: estrenó una maravillosa blusa en la Pascua Militar, recuperó uno de sus mejores looks del año pasado en la Fundación Telefónica y, ayer mismo, volvía a atreverse con su traje más polémico poniendo un toque de estilo sensacional. Sin embargo, en una reunión con FEDER (que se había pospuesto por el temporal de nieve), doña Letizia ha roto esta buena racha y nos ha dejado un look 'working girl' correcto, pero aburridísimo.





Doña Letizia continúa con esa estrategia de austeridad que le ha llevado a ser, un año más, la 'royal' más ahorradora de Europa, y ha vuelto a repetir look. Pero esta vez con mucho menos acierto que a lo que estamos acostumbradas. Con el negro como base, la Reina ha recuperado una blazer ligeramente oversize con estampado de cuadros de Hugo Boss que estrenó el año pasado, y que ha combinado con un sencillo suéter de punto con cuello redondo y pantalones rectos, todo de la firma alemana. El único detalle que llama (un poquito, no mucho) la atención son las bailarinas de la Reina, también de Boss, un modelo con mini-tacón y detalle de lazo. Y que, por supuesto, lleva sin medias.





Pero, ¿qué falla en este look de la Reina? Realmente, no falla nada, pero tampoco hay nada que resaltar, y ahí está el problema. La blazer no es fea, la combinación funciona de prendas funciona, el negro estiliza y la ropa le sienta bien a Doña Letizia, pero no hay absolutamente nada que destacar, y cuando ocurre esto, se corre el riesgo de caer en lo anodino y en el aburrimiento, como realmente nos ha ocurrido en este caso. Y es que en moda, la indiferencia es casi peor que los errores de estilo más graves. Quizá la intención de la Reina era que, en vez de hablar de su estilismo, esta vez se hablara de la labor de FEDER, de su compromiso con los pacientes de enfermedades raras y su familias, de cómo les ha afectado la pandemia pero, al final, es inevitable...