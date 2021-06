2 jun 2021

No nos cansamos de repetirlo en las últimas semanas: el 'made in Spain' está más en boga que nunca, y no puede haber mejor noticia para nuestra moda. Las mujeres más elegantes de nuestro país nos inspiran cada día con impecables looks de creadores nacionales: no hay más que fijarse en Inés Domecq, nuestro nuevo icono de estilo; en Sofía Palazuelo en el bautizo de su hija, en las invitadas imponentes de la boda de Belén Corsini, o en este vestidazo de Ana Boyer. Sin embargo, si hay una abanderada de nuestra moda esta temporada, esa es la Reina Letizia, que suma un look 'made in Spain' perfecto tras otro y que, después de reinventar en forma de falda una pieza tan nuestra como el mantón de Manila, ahora se suma a la tendencia de los volantes que arrasa entre las influencers.

Hace unos días, la Reina sorprendía en la inauguración de FITUR con el que inmediatamante calificamos como su mejor look de la primavera. Doña Letizia salió de su zona de confort y nos regaló un estilismo sensacional gracias a un imponente mono dénim color crudo con detalle de volantes en las mangas de The IQ Collection, la firma de Inés Domecq. El aplauso fue unánime, y quizá por eso, nuestra 'it queen' ha querido volver a probar suerte con los volantes.

Esta vez ha sido en Vitoria, donde los Reyes han acudido a la inauguración del nuevo Centro Memorial por las Víctimas del Terrorismo, y doña Letizia ha estrenado otro look de matrícula de honor. Haciendo un guiño a la moda vasca, la Reina ha estrenado vestido de Leyre Doueil, una marca de 'slow fashion' que hace prendas de ediciones limitadas y que firma este impresionante vestido camisero midi en color negro con botones en contraste, cinturón de lazo y detalle de volantes en el bajo asimétrico y en las mangas que cuesta 295 euros y está disponible de la talla 36 a la 44.

Doña Letizia no podía estar más favorecida con este nuevo vestido, al que ha cedido todo el protagonismo del look (no era para menos) y lo ha combinado con sus salones destalonados de Carolina Herrera y su bolso de mano de inspiración retro de Hugo Boss. Sin duda, un look 'made in Spain' sobresaliente y una tendencia que llega para quedarse en el armario de la Reina.