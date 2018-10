17 oct 2018

El otoño ya se ha instalado esta temporada y parece que las marcas ya han empezado con sus propuestas para ver quien se hace con la prenda más calentita y viral del otoño. Y esta vez parece que le ha tocado el turno a Mango.

Así es, la firma de ropa ya ha lanzado algunas de las prendas de abrigo más bonitas del otoño y de entre todas no hemos podido dejar pasar desapercibido un anorak de nueva colección.

Mango se ha hecho con la prenda más ideal del otoño. pinit

Una prenda que todavía no se ha convertido en viral pero que podría estar en camino de serlo Y es que, este es el anorak de temporada más ideal para este otoño-invierno por dos razones.

Una de las razones es que lleva uno de los estampados tendencia de esta temporada, los cuadros. Y otra es que su mix de diseño acolchado, tejido de lana, cuello chimenea, capucha desmontable, forro interior y terminaciones elásticas; lo convierte en la prenda más cómoda y calentita de este otoño.

Anorak acolchado, 79,99 euros. pinit

Además aún se encuentra disponible en todas las tallas y su precio es de 79,95 euros. Pero, eso sí, no sabemos lo que durará disponible en la web de la firma ¿Aún no te has hecho con él?

