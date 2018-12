20 dic 2018

Fin de Año se acerca, y con la llegada del 31 de diciembre, llegan también las Campanadas y, una vez más, las apuestas sobre cómo será el vestido con el que nos sorprenda Cristina Pedroche en Nochevieja durante su retransmisión junto a Chicote en Antena 3. La presentadora asegura que está "nerviosa", y día a día nos va dejando en Instagram fotos que nosotras leemos como pistas sobre su look para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Si en años anteriores Cristina Pedroche ha apostado por el encaje, las transparencias y los looks alternos en blanco y negro, este año todas las pistas en su cuenta de Instagram nos hacen suponer que la presentadora nos sorprenderá en las Campanadas de Nochevieja con un vestido rojo de lentejuelas.

Está claro que Cristina Pedroche es una auténtica maestra en el arte de calentar las redes sociales, y cuando se acerca Nochevieja, la presentadora se esmera en ir creando expectación sobre un look que, probablemente, no veremos hasta segundos antes de que comiencen las #PedrocheCampanadas, ya que suele aparecer en pantalla con una gran capa de la que no se despoja hasta casi entrado el Año Nuevo.

De momento, ya sabemos que el look de Cristina Pedroche de esta Nochevieja será "muy, muy, muy diferente [...] quizá demasiado" al de años anteriores; que el vestido (sí, vestido, no esmoquin como Lara Álvarez) será el más bonito que había llevado hasta ahora y que tendría 'mensaje' ¿feminista? incluido; que "llevo el espíritu de la Navidad por dentro y por fuera" (¿vestido y lencería a la vista, todo en rojo?) y que de nuevo cuenta con la ayuda de Josie como estilista.

Por cierto, atención a los complementos que lucirá Cristina Pedroche para dar la bienvenida al Año Nuevo, que todo apunta a que no dejarán indiferente a nadie: sabemos que le encantan las botas 'over the knee' (rojas, por supuesto) y... ¿os habéis fijado en los pendientes? Tienen la XO de Diverxo (¡en rojo!), el restaurante de su marido Dabiz Muñoz, un proyecto en el que la presentadora está muy implicada.

