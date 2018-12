27 dic 2018

Gracias a las pistas (y fotos) con las que Cristina Pedroche ha 'calentado' Instagram, sabemos que el vestido que llevará esta Nochevieja en Antena 3 será "el más arriesgado [...], el que menos tiene que ver con los anteriores, pero es el más Pedroche" y, además, "un vestido con el que mucha gente va a soñar". Nosotras estamos casi seguras de que será de lentejuelas rojo, pero ahora sabemos algo más: "a la una hora volverán a ser las doce" y la veremos con un segundo vestido para dar las Campanadas de Canarias "por primera vez en la historia"

La presentadora ha asegurado que que "soy transparente como mis vestidos. No soy muy de guardar secretos. Siempre me muestro tal y como soy, por eso me cuesta mucho guardar el secreto, porque me hace tanta ilusión...". Y es que, aunque confiesa que "ponemos tanto empeño en que sea una noche única, que se lo quiero contar a todo el mundo, pero sé que es más especial si el secreto está bien guardado hasta el 31", ya vamos intuyendo poco a poco gracias a sus fotos en Instagram cómo será también su segundo vestido para las Campanadas de Nochevieja en Canarias.

Cristina Pedroche dará "dobles campanadas, doble vestido y doble nervios", y para promocionar estas dos retransmisiones de las Campanadas en Antena 3, ha compartido en Instagram fotos con un sensual vestido (¡muy Predroche!) con bordados joya en color nude y dorado, escotadísimo, con la espalda al aire y silueta ceñida firmado por Capriche, uno de los grandes descubrimientos 'fashionistas' que las 'influencers' nos han hecho este 2018.

Brillos, transparencias y una historia que ayudará a la presentadora de Antena 3 a contar su discurso el día de las Campanadas. No vemos el momento de desvelar el secreto mejor guardado de Cristina Pedroche esta Nochevieja...

También te interesa...

- Cristina Pedroche, 'en bolas' para felicitar la Navidad

- ¿Se vestirá Dabiz Muñoz con el vestido de las Campanas que Cristina Pedroche usó el año pasado?

- Cristina Pedroche 'calienta' en Instagram la cuenta atrás para las Campanadas de Nochevieja con estos looks