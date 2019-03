14 mar 2019

Nuria Roca volvió este martes a presentar su consultorio de sexo en 'El Hormiguero' y esta vez junto a la invitada y actriz Carmen Maura la cual se encargó de responder sin ningún inconveniente a las preguntas más íntimas de Mayka, una mujer "casi en edad de jubilación" que perdió el apetito sexual hace varios años.

Pero no ha sido esto lo que más ha llamado nuestra atención, sino que una vez más el responsable ha sido otro de sus estilismos. Esta vez se trató de una llamativa sudadera con motivos de grafiti firmada esta vez por la marca italiana Moschino.

Una sudadera blanca con cuello redondo, motivos de grafiti estampados y con detalles en color negro, rojo, azul y amarillo de Love Moschino que la presentadora combinó con unos pantalones de las rebajas de Sandro Paris y con unos zapatos de tacón en color rojo de Cortefiel.

¿El resultado? Un nuevo 'lookazo' de Nuria Roca con el que se ha atrevido a combinar dos prendas muy dispares en cuanto a estilos pero en conjunto muy favorecedoras.

Pero tenemos una mala noticia, porque esta vez lamentamos decirte que no vamos a poder copiar su estilismo. Y no precisamente porque no nos guste, sino porque el precio de la sudadera está bastante alejado de nuestros bolsillos a pesar de estar rebajada a 206 euros en la web de Lyst.

Sudadera con motivo de grafiti de mujer de color blanco, 206 euros. pinit Moschino.

Al igual que nos pasó con su tratamiento de lujo, esta vez hemos topado con una nueva prenda capricho inalcanzable de Nuria Roca que esperamos que inspire a nuestras firmas 'low cost' favoritas para sus nuevas colecciones. Cruzaremos los dedos...

