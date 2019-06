3 jun 2019

El sol y las altas temperaturas ya están haciendo acto de presencia y ahora sí es el momento de sacar del armario todas esas prendas fresquitas y veraniegas que hemos tenido guardadas todo este tiempo. Pero si hay un tipo de prendas que cada verano nos morimos de ganas por lucir, esas son sin duda las prendas con espalda escotada. Pero con ellas siempre empieza nuestro dilema... ¿Con qué sujetador puedo lucirlas?

Otra opción es no llevarlo, pero sobre todo cuando nos referimos a looks de invitada con espalda escotada o para algún tipo de evento, preferimos hacernos con uno de esos sujetadores sin tirantes con los que poder presumir de escotazo y lo más importante, sin sentirnos incómodas. A priori puede parecer una misión imposible, pero la influencer Rocío Osorno se ha propuesto solucionar todos nuestros looks con tres sujetadores clave y ¡hemos tomado nota de todos!

De hecho, si hay algo que nos encanta de la influencer y diseñadora, es que siempre se atreve con todos los looks posibles y con todo tipo de prendas escotadas, además sus ideas low cost para acertar con los mejores looks de invitada ¡nos encantan! Así que no nos extraña nada que muchas de sus seguidoras le hayan preguntado por su secreto para lucir todas esas prendas sin renunciar al sujetador y después de descubrir sus tres básicos para conseguirlo, que hemos averiguado a través de sus stories de Instagram, no hemos podido resistirnos a tomar nota de ello.

Aquí van sus tres sujetadores básicos favoritos para poder llevar este tipo de escotes y no morir en el intento:

Looks con la espalda totalmente escotada o con escote delantero pronunciado: Para este tipo de escotes Rocío Osorno recomienda utilizar los sujetadores adhesivos y concretamente uno que cuenta con un escote frontal en forma de U. Este tipo de sujetadores garantizan que queden totalmente invisibles bajo la ropa.

La influencer asegura que son súper sencillos de llevar. Solo necesitas "apartar el film que protege el pegamento y ponértelo".

Sujetador adhesivo sin costuras. pinit Instagram.

Para poder volver a utilizarlo, "límpialo un poco con un trapito con agua tibia y en cuanto se seque volverá a recuperar el pegamento", luego solo tendrás que poner el film de nuevo y guardarlo.

Pero el 'efecto influencer' ya ha hecho de las suyas... De hecho el modelo que ha recomendado la influencer en su Instagram ya se ha agotado por completo en la web de la firma, así que nosotras nos hemos puesto a buscar una opción similar a precio 'low cost' y la hemos encontrado en la web de Shein:

Sujetador Adhesivo Sin Costuras, 10 euros. pinit Shein.

Para escotes palabra de honor o asimétricos: Este tipo de vestidos o prendas con mitad de la espalda descubierta y ajustados a la espalda son perfectos para ocasiones especiales. Pero al igual que los demás no nos permiten llevar cualquier tipo de sujetador, en este caso necesitamos esos sujetadores que no lleven tirantes y que tampoco tengan parte de atrás visible.

Rocío Osorno se decanta para este tipo de escotes, por los sujetadores con tiras adhesivas de silicona y sin espalda. Este tipo de tiras situadas a los laterales son perfectas para fijar el sujetador a la altura que queramos y evitar que se nos mueva.

Como este que hemos encontrado disponible en la web de El Corte Inglés por 39,95 euros:

Sujetador invisible con adhesivo Braza sin espalda, 39,95 euros. pinit El Corte Inglés.

Vestidos y prendas con espalda escotada pronunciada y con tirantes o escote halter: Para este tipo de diseños solo necesitamos recurrir a sujetadores que nos permitan regular los tirantes según el tipo de escote y que puedan adaptarse a nuestras necesidades según el look.

Los sujetadores multiposición en este caso, pueden convertirse en nuestra salvación. Para este tipo de looks la influencer asegura que prefiere diseños como este de El Corte Inglés, que además cuenta con cinco posiciones diferentes para cada tipo de escote:

Sujetador de mujer Braza con 5 posiciones, 59,95 euros. pinit El Corte Inglés.

Con estos tres básicos conseguirás que tus problemas con las prendas de espalda escotada pasen a la historia ¿Ya has elegido tu opción favorita para este verano?

No te pierdas...

- María Fernández-Rubíes ha encontrado el vestido con estampado animal print más espectacular

- Rocío Osorno ha descubierto el top de verano más bonito de Zara

- Solo necesitas este top con mangas abullonadas XXL de Zara para triunfar con tus looks esta temporada