Los looks de Anna Simon en Zapeando son de los más comentados. Si los looks de su compañera Cristina Pedroche causan furor, los de la catalana se agotan en un abrir y cerrar de ojos. Ya lo comprobamos cuando se hizo con el famoso vestido de tul rosa de Zara y es probable que lo vuelva a hacer con la última prenda que ha sacado del gigante de Inditex. En el último programa de Zapeando, Anna Simon posó con un vestido de la nueva colección de Zara que ya ha causado el revuelo en Instagram y sus seguidores no han tardado en preguntar de dónde es.

Se trata de el vestido blazer de flores en color rosa fucsia y verde. El vestido blazer (y ahora el chaleco) ha sido una de las prendas de más éxito esta temporada y parece que esta próxima sigue pisando fuerte. Zara ha sacado este modelo tan colorido que ya es una de las prendas más vista en Instagram y Anna Simon no podía ser menos. Con la melena a un lado la colaboradora lució así de guapa.

Anna simón tiene este vestido de Zara que cuesta 89,95 euros. pinit zara.com

El vestido es de manga fruncida y tiene un cinturón ancho con hebilla forrada con el mismo estampado del resto de la prenda y bolsillos con solapa en frontal. Cuesta 89,95 euros y a pesar de que no es nada barato para lo que Zara nos tiene acostumbrados, es una de las prendas más vendidas y que más ha gustado a las influencers, junto el vestido blanco de lunares.

Por el momento en la web de la firma se encuentran todas las tallas disponibles, de la XS a la L. Pero si te has enamorado del estampado como nostras y te parece demasiado caro, no te preocupes porque Zara ha sacado también las bermudas del mismo tejido que cuestan 39,95 euros y son ideales para los looks de verano.

