27 jul 2019

La ajetreada agenda profesional le deja poco tiempo a libre a Paula Echevarría estos días ya que se encuentra inmersa en la nueva temporada de 'Velvet', pero la actriz ha sabido encontrar un hueco y se ha escapado a Italia junto a su pareja Miguel Torres a disfrutar de unas diferentes y merecidas vacaciones. Ha sido ahí donde la mamá de Daniela ha dado rienda suelta a su imaginación y ha creado algunos de los looks más "dulces" que le hemos visto hasta ahora, aunque también sabe apostar por piezas mucho más sofisticadas y atrevidas como aquel vestido de lentejuelas para celebrar el cumpleaños de una de sus amigas. Haciendo uso de algunas de sus marcas favoritas como Dolores Promesas o Charo Carrera, la expareja de David Bustamante ha combinado algunos de los vestidos más bonitos del momento con sandalias de Mango.

Y no, no nos referimos a esas de color naranja que llevó con un vestido blanco floral para resaltar su moreno y estar cómoda mientras hacer turismo en alguna ciudad italiana... Nos referimos a otro modelo con tiras negras que nos han encantado no solo por su increible precio (12,99 euros), si no porque son también planas para aguantar todo el día (y, ya puestas, la noche). ¡Combinan con todo! Con tiras negras que puede ajustar a cualquier altura de la pierna y la suela en color marrón hacen que podamos usarlas con cualquier otro color, dándonos mil y una posibilidad este verano.

Eso sí, date prisa porque con ese precio y habiéndolas llevado la mismísima Paula Echevarría no creemos que vayan a durar mucho tiempo más disponibles... aunque siempre podrás optar por las que son de color cámel y blancas, dando un toque de luz a todos tus looks. ¡Son exactamente iguales! Para gustos, los colores...