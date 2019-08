23 ago 2019

Después de fichar en nuestra wishlist el top de Rocío Osorno que hace más pecho y ese top tipo pañuelo que lució Marta Soriano y que este verano ha conquistado a la mayoría de influencers, tenemos que confesarte que esta vez hemos vuelto a tener un auténtico flechazo con otro top de nueva colección y hemos dado con él en Zara.

Hoy podemos decirte que por fin hemos dado con uno que, no solo conquistará nuestros lookazos lo que queda de verano, sino que es la prenda salvavidas que siempre hemos estado buscando y un auténtico sueño en nuestros armarios. De hecho ya planeamos incluirlo en nuestra selección de tops low cost baratos que no puedes dejar pasar este verano.

Y es que lo que más nos ha gustado de este top, es su diseño con estampado de flores súper llamativo sobre un fondo azul claro ideal, pero también ese detalle de manga corta fruncida con volumen, ese escote tipo corazón perfecto para estilizar la zona del pecho y su detalle de volante en el bajo perfecto para disimular en la zona del abdomen y a la vez ideal para afinar la cintura.

Este top estampado de Zara incluye todos los detalles para convertirse en el nuevo must en el armario. pinit Zara.

Pero por si todo esto era poco, este cuerpo corto también nos ha enamorado por ese detalle que incluye de tejido de nido de abeja en la espalda. Un detalle perfecto para ajustar la prenda perfectamente a nuestro tipo de figura y acentuar aún más ese efecto visual de afinar la cintura.

Cuenta con detalle cde tejido tipo abeja en la espalda. pinit Zara.

Pero si lo que te estás preguntando es con qué podrás combinarla, aquí viene la mayor genialidad de esta prenda. Y es que no solo podrás incorporarla a un look casual con tus vaqueros favoritos (como nos proponen en la web de Zara), sino que también se nos ocurre que podremos combinarlo con alguna de esas espectaculares faldas midi de la nueva colección de Zara para conseguir el perfecto look de invitada en tu próxima boda o también nos lo imaginamos en alguno de esos looks para llevar a la oficina lo que queda de verano.

No se hable más... Oficialmente ya se ha convertido en la nueva prenda salvavidas y en el gran imprescindible de esta nueva colección.

Cuerpo estampado corto de escote pico y manga corta, 22,95 euros. pinit Zara.

Nosotras ya planeamos incluir este top de 22,95 euros en nuestro armario ¿Y tú?

No te pierdas...

- Este vestido de Zara es perfecto para combinar con una diadema joya y arrasar en tus bodas de septiembre

- Vicky Martín Berrocal ha descubierto los vaqueros de Zara que mejor sientan

- Hemos caído rendidas a esta modelo de Zara que nos representa a todas