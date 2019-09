11 sep 2019

Si eres de la que se resiste a que termine el verano y todavía no has hecho el cambio de armario, atenta porque Marta Lozano tiene un truco que necesitas saber. No guardes todavía los vestidos de verano que tanto has usado porque todavía los puedes utilizar en estas bajadas de temperatura. Si ya has tomado nota de los dos looks low cost imprescindibles en tu armario de otoño que ha propuesto Mery Turiel, tienes que hacerlo ahora con el truco que nos ha enseñado la influencer valenciana.

Marta Lozano se encuentra en la Semana de la Moda de Nueva York donde, además de enseñarnos la prenda que tienes que robarle a tu chico en otoño, nos ha mostrado cómo dar una segunda vida al vestido de verano. La instagramer lo hizo con un vestido de leopardo de Ganni que ha usado en varias ocasiones, como por ejemplo en el Mad Cool. Un modelo de tirantes de estilo lencero muy veraniego que ha vuelto a vestir con una blazer beige encima.

De esta forma, Marta Lozano se ha protegido del frío y ha reutilizado uno de sus vestidos estampados favoritos . Estamos seguras de que tú también tienes un vestido de animal print o flores que puedas conjuntar con una americana básica o una sobrecamisa, como la viral de Zara. Además, si tienes un vestido de tirantes, también lo puedes usar en otoño con una camiseta básica de manga corta debajo o una de punto de cuello alto para cuando haga mucho más frío. Así que ya sabes, no guardes los vestidos de verano que siempre los podrás volver a utilizar en otoño.