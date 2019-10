3 oct 2019

Si hay algo que destacar de las tendencias esta temporada, es la variedad. Y es que este otoño tendremos en el armario las blazers más oversize, las mangas súper abullonadas, los slouchy jeans, las botas más altas y sobre todo las camisas blancas en todas sus versiones. Esto es lo que nos han demostrado las nuevas colecciones, pero sobre todo nuestras fashionistas favoritas y las semanas de la moda.





Se podría decir que esta temporada lo hemos visto todo, incluso la blusa más fea de la nueva colección de Zara que jamás nos pondríamos. Y es que Zara es una de esas firmas que, salvo contadas excepciones como la que te hemos mencionado, siempre consigue adelantarlos los looks y tendencias que veremos a nuestras it girls temporada tras temporada.

La última que fichamos fueros esas tres piezas perfectas para actualizar y transformar tus camisas de toda la vida con la que te advertimos que podrías dar una nueva vida a tus básicos de armario y ya hay una influencer que no se ha aguantado a inspirarse en esta idea minimalista y súper atrevida de la firma.

Esta vez ha sido Carla Hinojosa, la que no ha dudado en combinar su camisa blanca de corte masculino (prenda imprescindible este otoño) con este top cropped con escote recto y efecto corsé sobre la camisa. ¿El toque estrella? El mismo que ha propuesto Zara en su web y que consiste en lucir la camisa desabrochada para conseguir ese efecto mucho más formal.

Un look súper sofisticado y solo apto para las más atrevidas, con el que Carla Hinojosa nos vuelve a adelantar como llevaremos las camisas este otoño y que ha mostrado también en stories, donde hemos visto que ha combinado esta nueva tendencia con unos shorts y unas botas negras. ¿El resultado? Un look muy it girl que perfectamente podríamos ver en las semanas de la moda y que es ideal para afrontar con estilazo estos primeros días de entretiempo.

¿Te atreverías a lucir esta tendencia y dar una nueva vida a tus tops veraniegos y a todas tus camisas blancas?