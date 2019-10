16 oct 2019

El otoño ha llegado para quedarse y las temperaturas han bajado definitivamente. Así que vamos a tener que olvidarnos de las sobrecamisas y americanas de entretiempo para apostar por prendas algo más abrigadas. Y las cárdigans nos parecen la mejor opción. Son tendencia y parece que también una prenda comodín para las influencers. Collage Vintage la combina con una falda de raso pero hay muchas otras opciones.

Y si no te quieres gastar mucho dinero, no te pierdas la selección que hemos hecho de C&A, chaquetas por menos de 20 euros que las influencers llevan con falda o pantalón. Y cuando llegue el frío del invierno, solo tendrás que añadirle a tu look un abrigo encima.

La influencer portuguesa lleva una cárdigan gris de C&A (14,90 euros). pinit @anitadacosta

El primer look de cárdigan que nos ha conquistado ha sido este de la influencer portuguesa Anita Da Costa. En blanco y negro, con una camisa oversize y minifalda, con una chaqueta gris cortita que lleva remangada junto con la camisa. Unas botas cowboy completan este look minimal que ya tenemos fichado para estos días. La chaqueta de C&A no llega ni a los 15 euros: cuesta 14,90.

En un look romántico, con vaqueros slouchy y diadema. Así lleva la cárdigan Verónica Díaz (14,90 euros). pinit @modajustcoco

Verónica Díaz, de @modajustcoco, ha elegido un look mucho más romántico, con un truco de estilo infalible: la chaqueta anudada. Es un modelo también de C&A, en un tono anaranjado que cuesta 14,90 euros y que ha combinado con unos vaqueros slouchy y una diadema joya. Un sobresaliente por muy poco dinero.

En animal print también te adrá mucho juego. Esta de C&A cuesta 17,90 euros. pinit @__esti__

Y la tercera opción es combinar una cárdigan animal print con una minifalda negra de vuelo y un cinturón. Como la lleva Estibaliz Prieto. Un look al que si le añades una botas cowboy, ganará muchos puntos de estilo. Su chaqueta cuesta 17,90 en C&A.

Está claro que las influencers apuestan por las cárdigans y nosotras, también. Más aún con estos precios. ¿Aún no tienes una en tu armario de otoño?