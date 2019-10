24 oct 2019

Podríamos decir que Nagore podría haberse inspirado en la Reina Letizia con el último look que ha llevado para asistir a la gala de 'GH VIP. Y es que, después de compartirnos la falda efecto piel más bonita y barata de Bershka y la falda de tubo de Sfera más favorecedora, Nagore ha descubierto uno de los vestidos más originales de la nueva colección de Zara muy similar a uno de los que Doña Letizia llevó en Seúl. Y la presentadora lo ha lucido de maravilla acompañado de su recién estrenado cambio de look.





Este look de Nagore es uno de esos casos en los que la prenda no dice nada al verla en tienda o en la web de la firma, pero que puesta acaba enamorándonos. Este vestido había pasado totalmente desapercibido, menos para la presentadora, que ha sabido cómo llevarlo a la perfección consiguiendo un look de diez. El vestido es uno largo de cuello subido y manga larga formado por un forro interior negro y una capa de tul encima. Se caracteriza por una aplicación de bordados blancos que hacen de esta prenda una muy original.

Así combinó Nagore Robles el vestido de Zara que llevó durante la gala de 'GH VIP'. pinit @nagore_robles

Para ser un vestido tan elaborado su precio es bastante asequible. Cuesta 49,95 euros y Nagore supo cómo sacarle el mejor partido al añadir un cinturón XXL negro con hebilla plateada para marcar así la silueta. Además, añadió unas sandalias de tacón de tira fina a juego con las que le dio ese toque elegante. A la colaboradora le gusta arriesgar con sus estilismos que saca en televisión. ¡Hasta se ha atrevido con alguno de inspiración flamenca! Y sin duda, este outfit es uno de los mejores de Nagore Robles.