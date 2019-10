28 oct 2019

Compartir en google plus

Hacía mucho que no veíamos un look tan bonito de Eva González. Y es que la presentadora de 'La voz' está dedicada en cuerpo y alma a su trabajo y a su hijo Cayetano y cada vez es menos frecuente verla en actos publicos o presentaciones. La última vez que la vimos fue en septiembre y también con un vestido rosa empolvado de Diane Von Furstenberg -que nosotras, por cierto, le copiamos en Zara-. Este fin de semana la hemos visto con un traje del mismo color (todo apunta ne que se ha convertido en su favorito) pero de una firma española, Victoria.

La presentadora es toda una maestra en los looks de invitada de boda, sobre todo las de invierno. Ya lo demostró el año pasado con uno de nuestros looks favoritos, un vestido de terciopelo azul con el que no dejó a nadie indiferente. Esta vez también lo ha hecho, pero con un traje muy diferente, sencillo y drapeado, de la marca de la también sevillana Vicky Martín Berrocal.





VER 18 FOTOS Los vestidos de invitada más bonitos que han llevado las famosas

El diseño elegido por Eva para la boda de unos amigos ("Celebrando el amor", escribía en Instagram junto a la foto) es un traje en rosa empolvado, de corte sencillo ceñido a la cintura, con cuello subido y con las mangas abullonadas, que se cierran en dos puños ajustados al brazo. El cuerpo es todo drapeado, con una abertura en la pierna que le da el toque sexy a la prenda. Es de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal. En concreto, el modelo Jewel de la nueva colección de invitada de otoño/invierno.

El vestido que ha llevado Eva González a una boda este fin de semana es el modelo Jewel de la firma Victoria, de Vicky Martín Berrocal. pinit victoria

Un vestido en un tejido de punto de seda que también está disponible en un tono rojo oscuro y que cuesta 395 euros en la web. Hay disponibilidad desde la talla 36 hasta la 44 así que si te gusta, no tendrás problema en encontrar tu talla. Eso sí, date prisa porque teniendo en cuenta que no tiene un precio muy desorbitado y que Eva González es la mejor modelo para demostrar lo bien que queda, seguro que se agota en breve. ¡Corre a por él!