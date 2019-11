3 nov 2019

Marta Lozano (que ayer nos enamoró con su chaqueta roja) y Meri Lozano -¿Puede que sean las hermanas más unidas de Instagram?- están en Lisboa pasando unos días en familia. ¿Eso qué significa? Looks por do quier. De momento ya llevamos dos, y esperamos que el ritmo no pare, porque nos están sirviendo de inspiración para crear nuestros looks de la semana que entra.

Y es que, al igual que encontrar los botines negros perfectos es una tarea muy complicada, encontrar los pantalones perfectos también. Si huyes de los vaqueros pitillos, los 'slouchy' y los 'mom jeans', hemos encontrado el modelo camel perfecto, o bueno, más bien ha sido Meri. Y no ha tenido que ir muy lejos.

pinit instagram marta lozano

Se trata de un pantalón camel, ajustado y ligeramente acampanado de tiro alto, que imita a la parte de abajo de un traje de chaqueta serio, pero combinado con prendas más casual, consigue un look de lo más cómodo para el día a día.

pinit instagram de marta lozano

Su tiro alto hace que estilice la barriga y alarge el torso, mientras que su ajuste en las piernas y su acabado ancho, hace que estas parezcan más largas, por lo que lo puedes combinar con sneakers sin problemas. El pantalón, de Zara, cuesta 39,95 euros.

pinit zara

¿Lo mejor de todo? Que está disponible desde la XS hasta la XXL y tiene blazer a conjunto por si te animas con el total look.

¿Qué opinas? Nosotras nos estamos pensando seriamente si incorporarlo a nuestro carrito.