16 dic 2019

Si eres de las que para Nochevieja buscas un look cómodo con prendas que ya tengas en casa o con otras que puedas reutilizar, este estilismo que ha compartido Marta Soriano es la solución a todos tus problemas. Si las lentejuelas de la falda rebajada de Nuria Roca o la de Zara de Vicky Martín Berrocal te parecen demasiado, la influencer ha compartido una propuesta con vaqueros que te va a sorprender. Y lo ha hecho con los famosísimos Slouchy de Zara que casi seguro tienes en tu armario.





Marta Soriano ha conseguido el outfit para Navidad que tiene tres de las palabras que más nos gustan escuchar cuando compramos alguna prenda: cómodo, barato e ideal. Y es que, la instagramer ha incluido en su propuesta para Nochevieja los vaqueros Slouchy de Zara, un diseño al que se han unido influencers como Rocío Osorno o Raquel Reitx. Marta ha escogido el modelo jean clarito (25,95 euros) y lo ha combinado con una prenda de la colección de fiesta de Bershka.

Añadió al look un top negro cropped con mangas farol que está agotado y que daban a al look el toque de noche necesario. Sin embargo, fueron los accesorios lo que completaron este estilismo. Marta combinó las prendas con una diadema joya de la colección de Dulceida para You are the princess y un cinturón de strass plateado de Bershka. Por último, incluyó unas sandalias de tacón negras. Una propuesta diferente para Navidad que ya estamos pensando en copiar.