13 nov 2019

Compartir en google plus

No nos cansamos de proponerte looks de fiesta. Vestidos dorados, trajes de chaqueta... todo lo que vemos en nuestras firmas habituales o a nuestras influencers favoritas. Pero esta vez te vamos a presentar algo diferente y es gracias a Eva González. Porque al final, lo que queremos es vestir bien, sí, pero también ir cómodas y que un vestido demasiado ajustado o unos tacones demasiado altos no nos estropeen la celebración. En ete caso, la clave del outfit de la presentadora sevillana es la comodidad y por eso nos sirve de referencia para futuras jornadas navideñas interminables. Gracias, Eva.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un vídeo de Eva González en el que repasamos su vida con motivo de su 39 cumpleaños el pasado 5 de noviembre. @inma_stylist

La estilista de la presentadora subía la foto a redes y gracias a ella sabemos que el vestido de Eva González es de la firma Diesel y las botas altas, de Guess. El vestido es este, con cristales mínimos que le dan brillo a la pieza pero sin que resulte exagerado. Cuesta 180 euros en kla web de la firma.

Este es el vestido de Diesel que ha llevado Eva González en 'La voz kids'. pinit diesel

Las botas de Guess se parecen mucho a este modelo que hemos fichado en la firma solo que, en vez de piel, las que lleva son de ante. Pero para que te hagas una idea de cuánto cuestan, están a 260 euros en la página web.

Botas de Guess, 260 euros. pinit guess

Si te encanta el look pero quieres algo más asequible, busca cualquier vestido mini con algo de brillo en tu armario (si no tienes ninguno, (aprovecha el Black Friday para comprarlo) porque las botas más baratas te las vamos a poner nosotras en bandeja con esta opción low cost. Son prácticamente igual que las que lleva Eva y son de Zara. Tienen algo más de tacón pero al ser ancho, mantienen la comodidad intacta. Cuestan 149 euros y hay tallas desde el 36 hasta el 41. Encuentras tu número sí o sí.

Estas son las botas de Zara que se parecen mucho a las que ha llevado Eva González. pinit zara

En definitiva, la comodidad no está reñida con el estilo y este look de fiesta de Eva González lo demuestra.