22 ene 2020

Dicen los clásicos que la verdad, la belleza y la prudencia están en el término medio, pero la moda insiste en llevarle la contraria a los sabios griegos sin cesar. De hecho, una de nuestras influencers españolas favoritas, Mery Turiel, acostumbra a dejarnos pasmadas con looks totalmente polarizados gracias a estilos radicalmente opuestos. Su perfil de Instagram es la prueba: podemos verla con los estilismos más relajados y confortables, perfectos para pasar las horas en esas cafeterías cuquis que recomienda a sus followers; o con lookazos de infarto, vestidos de fiesta que le sientan como un guante y nos muestran su inclinación a la sofisticación. Más versatilidad, imposible.

Espectacular vestido rosa de Asos, con un escote vertiginoso y silueta tubo. pinit

Esta semana, Mery Turiel nos propone dos looks contrarios, pero ideales. Cada uno en su ámbito rozan la perfección, aunque por distintos motivos. El primero, una combinación que está triunfando por todo lo alto en la tendencia de temporada, propone un jersey de cuello vuelto y profusamente adornado con los omnipresentes pantalones efecto piel. Podemos apropiárnoslo inmediatamente, aunque queda claro que cuanto más voluminoso el jersey, mejor funciona el look con piel.





El segundo look impresiona por lo sexy. Se trata de un vestido de Asos en un color rosa muy claro, con silueta tubo, mangas muy amplias y un escote que termina casi en la cintura. Efectivamente: no es una look al alcance de todas, aunque a ella le sienta como un guante. El vestido es del año pasado, así que ya no lo encuentras en tienda, pero Asos suele tener diseños híper sexy para la noche, con lo que no tendrás problema en encontrar uno de estos looks sexy. Además, a muy buen precio. Por eso las influencers los adoran.