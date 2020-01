30 ene 2020

El vestido es de impresión. Tanto, que hasta alguna de sus seguidoras le han preguntado si lo ve como vestido de boda, para una novia que quiera apostar por la modernidad y la originalidad. Mery Turiel le ha contestado que las novias pueden vestirse como deseen en el día de su boda, pero seguramente ella tiene en mente otro tipo de cita para un diseño tan espectacular y sexy como este. De hecho, es de la colección San Valentín de la marca House of CB, así que el objetivo de este minivestido nos queda más que claro: disparar el factor seducción en la noche más romántica del año. El estilismo es ideal y, aunque te temas lo peor, no es tan caro como supones.

El minivestido de House of CB que lleva Mery Turiel lleva el máximo escote posible. pinit

Todavía tienes disponible este vestido en la tienda online de House of CB en todas las tallas (hasta la L+ que es su particular XL). Lo han bautizado Agatha y, como te contábamos, pertenece a la nueva colección que la marca ha sacado de cara a San Valentín, con un espíritu romántico. Su punto fuerte es el espectacular corpiño tipo corsé y unas mangas fantásticas llenas de dramáticos volantes. Que no te engañe la foto: el vestido no es blanco sino de un precioso color marfil.





VER 7 FOTOS Los bodies más sexys para salir de fiesta están en las rebajas de enero de Women'secret

EL minivestido de organza que lleva Mery Turiel lleva un original cinturón negro. pinit

El vestido Agatha de House of CB que lleva Mery Turiel está confeccionado en tela de organza y, además de las mangas de volantes y el corpiño, lleva una falda corta cruzada y drapeada. Cuenta con un corsé interno para ceñir la cintura, proporcionar soporte para el pecho y que ajuste perfectamente el escote profundo en forma de V. Aunque Turiel no lo lleva, el vestido incluye un cinturón negro que a nosotras nos encanta. Y, ahora, el precio: 170 euros. ¿A que no es tan caro como parece?