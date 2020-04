1 abr 2020

Compartir en google plus

Infinitas son las propuestas de looks para estar en casa que estamos viendo desde que empezó la cuarentena. Desde los 11 estilismos de Marta Riumbau, pasando por el outfit divertido de Tamara Falcó. ¡Hasta hemos descubierto pijamas ideales como este de Zara! Sin embargo, ha sido Belén Hostalet la que, junto a sus imágenes inspiradoras y su don para la pintura, ha compartido con sus seguidores algunas de las prendas que está llevando durante el confinamiento por el coronavirus y no sabemos si nos gusta más su propuesta sexy o el 'total white'.





VER 12 FOTOS Kimonos, pantalones, pijamas y otras prendas ideales para trabajar desde casa con estilo

Belén Hostalet está aprovechando el aislamiento para dar rienda suelta a su creatividad y ha demostrado que la pintura se le da mucho más que bien. La influencer está publicando en su cuenta imágenes de los cuadros que pinta, pero también algunas con sus looks de estar por casa. El primero es un conjunto 'total white' que ella formó gracias a una sudadera de Cos (49 euros) y unos pantalones de chándal de Intimissimi. Un look muy fácil de copiar que tú misma puedes hacer con la ropa blanca mas cómoda que tengas por casa y que transmite una paz para estos días en los que los nervios y la ansiedad pueden convertirse en protagonistas.

Pero en esta época tan difícil, Belén ha demostrado que también tienen cabida los looks sexys y más divertidos. Y lo ha hecho con un pijama de Intimissimi que vas a querer haya confinamiento o no. La influencer ha triunfado con un conjunto de pantalón largo en color nude de raso y seda (69,90 euros) con un bralette a juego adornado con encaje negro (29,90 euros). Cómodo, delicado y sexy. Un outfit perfecto para las más calurosas. Y tú, ¿con qué versión de look de cuarentena te quedas?