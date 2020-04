7 abr 2020

Tenemos que reconocer que los descuentos y rebajas de Bershka son de lo más tentadores. Sus vestidos low cost y prendas tan originales como esta blazer que estiliza la cintura ya forman parte de nuestra wishlist, sin embargo la nueva colección viene con novedades a las que tampoco nos podemos resistirse. Primero fue el vestido blazer que es un sueño y ahora ha conseguido enamorarnos del todo con un traje satinado con el que ha confirmado nuestra obsesión por este conjunto de chaqueta y pantalón.





VER 22 FOTOS Los trajes más bonitos que te salvarán más de un look

Nos encanta encontrar las versiones más originales de los trajes. Este conjunto es un 'must have' en nuestro armario ya que puede servir como look de invitada o para el día a día combinado con prendas casual. Es un comodín que por separado puedes darle mucho uso y en Bershka lo saben. Por ello, han incluido en lo nuevo de su colección de primavera/verano un diseño que hasta ahora no habíamos visto pero al que ya hemos caído rendidas.

Se trata de un conjunto satinado formado por una blazer larga y fluida con cuello solapa, dos bolsillos delanteros y cierre cruzado con doble botonadura que cuesta 29,99 euros. Una prenda que tiene sus pantalones a juego, un modelo wide leg con cintura elástica que puedes comprar por 25,99 euros y que está completamente agotado en la web. La blazer ya solo está disponible en la talla S, pero visto el éxito, promete desaparecer en muy poco tiempo. Y no es para menos... ¿Quién dijo que amarillo da mala suerte? Nosotras ya nos hemos apuntado a la lista de espera, ¿y tú?