17 mar 2020

Las celebrities, influencers y famosas son como todas nosotras. Personas vulnerables y responsables que se tienen que quedar también en casa. Y teletrabajar, como hacemos todas. Y como hace también Vicky Martín Berrocal que ya está preparando su nueva colección de Victoria (su marca de moda para novias e invitadas) desde su propia casa por culpa del coronavirus. Una casa y un entorno de trabajo que ya lo quisiéramos muchas: con luz, ordenado y con una decoración en tonos blanco y madera que nos encanta. Vicky, tu nuevo 'despacho' nos motiva.

Pero vamos a dejar de hablar de su casa y centrarnos en su look. ¿Qué se pone una diseñadora como Vicky para trabajar en casa? Pues es obvio que algo cómodo y calentito porque estos días, para colmo, no nos está acompañando el tiempo. Aunque si se mira por el lado bueno, así no nos da tanta rabia quedarnos en casa. Ella ha apostado por una sudadera de punto de canalé grueso, en gris oscuro, con capucha. Lo de la capucha parece fundamental en todos los looks de sudaderas que les vemos a las famosas. Es evidente ya que es tendencia.

Por eso no hemos tardado en buscar una muy parecida a la que lleva Vicky martín Berrocal y aunque no hemos logrado averiguar de qué firma es la suya, sí le hemos encontrado clon. ¡Y más bonito que el original! Por lo menos, de tacto más suave. Es este modelo de Zara que, sintiéndolo mucho, vemos que ya se está ampezando a agotar. Claro, lo que no vuela son los vestidos de fiesta, pero la ropa cómoda... se la quitan de las manos.

Este es el jersey de Zara con el que vamos a copiar el look de Vicky Martín Berrocal. pinit

Este es el modelo de Zara que nos gusta. Es muy parecido al de Vicky pero, como decíamos, más suave y gustosito. Cuesta 25,95 euros y tiene el pantalón a juego si te decides por el conjunto completo. Lo malo es que empieza a agotarse y ya solo queda en las tallas más pequeñas, la S y la M. De la L y la XL, ni ratsro, pero te puedes apuntar a la lista de espera.

Si es que hay que tomar nota de las influencers - y de las propuestas de Zara- para estar así de estilosa también casa.