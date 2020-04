28 abr 2020

¿Cómo es posible que se agoten tantas prendas en plena cuarentena? Es cierto que la gente sigue comprando, en menor cantidad, pero sigue cazando chollos como los que hay en los Special Prices de Zara o prendas tan bonitas que no puedes dejar escapar, porque cuando salgamos a la calle ya será demasiado tarde y habrán volado. Y eso es lo que está pasando con este pijama de Zara Home. Cada semana se quedan sin existencias en la web y nos entra el pánico. Pero lo reponen siempre -hasta ahora- y ya nos quedamos más tranquilas. Es tan bonito que si no nos lo compramos ahora nos arrepentiremos. No solo como pijama para estar en casa -que ahora nos apetece estar más monas que nunca- sino también para salir a la calle. Incluso para un look de invitada de boda con unas sandalias de tacón (esto último es solo apto para las más atrevidas). Porque es de raso y con un estampado que no puede estar más de moda: los lunares.

Este es el pijama de Zara Home que se agota una y otra vez pero que, de momento, vuelven a reponer cada semana.

Ya hace tiempo que nos quitamos la 'vergüenza' -por llamarlo de alguna manera- de sacar los pijamas a la calle. Quedan mucho más fashion que un simple traje y son infinitamente más cómodos. Si son de raso y estampados, mejor. Y este de Zara Home cumple con todos los requisitos. En un tejido fluido, de corte ancho y con lunares negros sobre un estampado beige. Tiene los puños de la camisa y el bajo del pantalón rematados en negro y puedes llevar las piezas tanto juntas como por separado. ¡Quedrá ideal de cualquier manera!

Camisa de pijama de lunares, de Zara Home (29,99 euros).

Tanto la parte de arriba como la de abajo cuestan 29,99 euros cada una y tienen el mismo rango de tallas, desde la S hasta la L. Y es precisamente la intermedia, la M, la que se agota constantemente pero, como decíamos, reponen unidades cada semana. Aún así, no nos confiamos, llegará un momento en el que no tengan más stock.

Pantalón de pijama de lunares, de Zara Home (29,99 euros).

¿ Y tú? Eres de las que se anima a sacar el pijama a la calle? Si aún no lo has hecho, haz la prueba -cuando nos dejen salir, evidentemente-. Una vez que lo hagas, se convertirá en tu look favorito. ¡Ya verás!