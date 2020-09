30 sep 2020

Hace tiempo que te venimos contando que la cuenta de Instagram de Primark se había convertido en una inagotable fuente de tendencias e inspiración de moda. Su manera de crear looks perfectos con prendas 'low cost' (como este de chaqueta y falda, este conjunto con shorts de punto o estos vaqueros que hacen tipazo) nos tiene enganchadas a su 'feed', que revisamos día tras día en busca de nuevos flechazos (como el de Alba Díaz y este cárdigan ideal). Pero no todo iba a ser amor a primera vista, y el último estilismo que nos proponen tenemos que reconocer que aún estamos asimilándolo y no terminamos de decidir si nos gusta o nos horroriza.





VER 10 FOTOS Las faldas midi de los Special Prices de Zara cuestan menos de 16 euros y sientan igual de bien con sandalias, botas o zapatillas

Con un "Probablemente nunca habías visto una falda tan confortable como esta, hasta ahora", Primark nos muestra una de sus novedades para el otoño-invierno: una falda midi de cintura marcada y silueta trapecio en color negro (hasta aquí todo normal) en tejido acolchado. De 'boatiné', guatiné o guata pespunteada, como más te guste llamarlo, pero sí, del mismo tejido que la bata de abuela de toda la vida. Y, por supuesto, sabemos que este acabado lleva un par de temporadas intentando colarse en nuestro armario en forma de chaqueta, pero de ahí, a dar el salto a una falda, nos parece una pirueta un tanto complicada.

Por si fuera poco complicada de imaginar en nuestros looks esta falda (19 euros), a la que no negamos, eso sí, que debe ser muy cómoda y calentita, desde Primark nos proponen combinarla con botines de montaña en el 'más difícil todavía' de las tendencias. Y nosotras, que preferimos las sandalias con calcetines en invierno a pasear por la ciudad con este calzado de campo, no terminamos de verlo claro.

Porque una cosa es salir a la calle con un look pijamero (sí, o con un pijama a modo de traje) y derrochar sensualidad con un 'slip dress' de satén pero, ¿se nos ha ido de las manos el 'comfy' después del confinamiento? ¿Acaso esta falda de 'guatiné' de Primark será la nueva estrella de nuestros looks de andar por casa? ¿Estamos ante la conquista definitiva del 'street style' por parte del 'homewear'? Y, lo más importante todavía: ¿qué dirá nuestra abuela cuando nos vea?