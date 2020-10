26 oct 2020

Nuestra obsesión del otoño son las prendas de efecto piel. Nos da igaul cuál, todas tienen su hueco en el amario y su ocasión para lucirlas. Las faldas nos dan ese toque sofisticado, las chaquetas de corte blazer nos dan el punto workink girl, los vestidos nos sirven para las 24 horas del día y las bermudas nos dan el punto perfecto de tendencia. Algunas nos hacen suspirar, como la camisa más buscada de Mango que tiene ya lista de espera, y otras nos sorprenden por su originalidad. A esta última categoría pertenece, precisamente, el mono de efecto piel que le hemos visto a Laura Matamoros en su último post de Instagram. ¿Puede quedar más espectacular? Imposible. Y no es de las firmas habituales, un punto más a favor.

Un post en el que Laura pregunta, '¿Te gusta tanto como a mí?' y nosotras solo podemos responder que sí al unísono, porque el mono de efecto piel que lleva no puede ser más espectacular y sentarle mejor, dicho sea de paso. Es de la firma Name the brand, la marca de ropa de María Pombo, y aunque ya hemos visto la nueva colección en la web, nos gusta ver a modelos más reales como Laura presumiendo de la ropa de su amiga. En este caso, del mono de efecto piel, una de las estrellas de la colección Portobello -así se llama la de otoño/invierno-. Es el modelo Jack, fabricado en poliéster y un poco de elastano para una mayor comodidad, cuesta 99,95 euros y está disponible desde la XS hasta la L. Y a la vista está que se adapta al cuerpo a la perfección.

Este es el mono Jack que le hemos visto a Laura Matamoros. Es de la firma de María pombo, Name the brand. pinit

El mono es de efecto piel, con corte utility y bolsillos tanto en las perneras como en la parte de arriba, se cierra con botones automáticos metalizados que quedan a la vista y se ciñe a la cintura. Lo mejor es su diseño estratégico para hacer una silueta de escándalo: de hombros caídos y amplio en la parte de arriba mientras que en la parte de abajo de ajusta a las piernas. Tiene corte tobilelro y se puede llevar tanto con botas o deportivas para el día como con tacones para la noche.

Si le tenemos que sacar alguna pega es que hay que lavarlo en seco, pero merece la pena hacerse con él, no hemos visto una prenda de efecto piel que siente mejor y haga más tipazo que esta. Gracias, Laura, apuntamos el mono en nuestra lista de deseos.