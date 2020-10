27 oct 2020

Vista y no vista. Hacía mucho que una prenda de Zara no tardaba tan poco en agotarse. La última que se nos escapó de las manos fue el kimono de entretiempo por el que se creó una lista de espera a los pocos días de que saliera a la venta. Desde entones, nos ha pasado con alguna prenda de H&M o de Mango, pero no del buque insignia de Inditex. Mientras nos deleitábamos con su nueva colección de lencería, se nos escapaba esta maravilla de falda que está tan fuera de stock que no tiene ni lista de espera a la que apuntarse. No nos extraña, es una prenda que lo tiene todo y con ella podemos crear un look de lo más original. Ya sea de sport o de fiesta, sirve para todo. Por no hablar de su silueta lápiz que adelgaza y alarga las piernas si le añades, simplemente, unos zapatos de tacón. ¿Aún no la has visto? Prepárate.

Esta falda midi con flecos de Zara ha salido a la venta hace apenas unos días y ya no quedan tallas. pinit

Fabricada en su mayoría de algodón, esta falda midi negra de Zara tiene forma de tubo, es de tiro alto y cuenta con el bajo lleno de flecos que se mueven al caminar y la convierten en una prenda muy especial. Se cierra en la parte de atrás con una cremallera que queda invisible a la vista y tiene un refuerzo en la cinturilla para ajustarse perfectamente al cuerpo. Salió a la venta hace muy poco, entre las novedades de la firma, y en apenas unos días ha roto stock en todas las tallas. Había desde la XS hasta la XS y actualmente solo puedes comprar la S en la web. Eso de momento, a lo mejor cuando estés leyendo esto ya no queda ninguna. Y no queremos ser pesimistas, pero hay peores noticias todavía: no hay lista de espera a la que apuntarse.

Esta falda deflecos de zara ha roto stock, ya no quedan tallas y ha sido en cuestión de días. pinit

Cuesta 39,99 euros, un precio nada caro si tenemos en cuenta que nos podemos poner la falda con cualquier combinación posible. En Zara nos proponen un look de día con botines y sobrecamisa ancha; si te gusta más para la noche, añade un tacón y un body de encaje.

Según hemos podido averiguar, aún hay tallas en algunas tiendas físicas, pero solo podemos desearte suerte para que la encuentres. es la prenda más cotizada de estos últimos días de octubre.